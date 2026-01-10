我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國大選戰火正式點燃！距離2月8日投票不到一個月，曼谷昨晚同時上演兩場「互別苗頭」的造勢行程，為泰黨在市政廳前廣場辦首場大型造勢晚會，高喊「反貧窮、降生活成本」要從根本翻轉民生；同一時間，老牌民主黨則選在不遠處的中國城掃街拉票，主打「告別政治交易」，把選戰對決氣氛推到台前。為泰黨（Pheu Thai Party）這場晚會由首席總理候選人尤德查南（Yodchanan Wongsawat）登台領軍，前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）之女、泰國前總理貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）也到場站台，現場氣氛熱絡。尤德查南將「打擊貧窮」定調為核心政見，承諾若取得執政權，將透過創造就業、提高收入、降低生活成本等方式改善民眾處境，並提出要替海外泰國公民提供信貸，協助他們在海外創業、擴大經濟動能。他並把焦點拉回泰國長期累積的家戶負債與結構性問題，強調改革必須「從根本做起」。面對可能被外界批評為民粹的質疑，尤德查南說，為泰黨主張的債務重組與更全面的債務解方，正是要處理民眾最切身、也最難纏的痛點，而不是用短期口號搪塞。尤德查南也在造勢現場拋出數據指出，泰國約有340萬人仍在貧窮線以下，意即月收入低於3000泰銖（約新台幣3023元），他承諾要把民眾收入拉高到貧窮線之上。46歲的尤德查南出身西那瓦家族，是戴克辛的外甥，過去也不避諱談及血緣與政治連結，曾對媒體表示，家族關係有助於政黨在路線與願景上更一致，這番說法也讓他的「接班」色彩更受外界關注。就在為泰黨大造勢同晚，民主黨（Democrat）主席、總理候選人艾比希（Abhisit Vejjajiva）帶隊前往中國城掃街拜票，把「對抗式」選戰節奏拉滿。艾比希受訪時強調，民主黨要提供選民「全新選擇」，直指近年政治充斥各種交易與談判，人民卻被放在後面；他也提到自己曾在2008年底至2011年8月擔任總理，如今再度投入選戰「感覺很好」，並有信心在政黨名單得票上大幅衝高。談到國際情勢動盪下的外交布局，艾比希主張泰國應強化區域角色，並以東協作為穩定支點，當務之急是凝聚東協內部共識、確保區域團結，才能在多邊主義與國際法議題上具備更強話語權，也更有本錢與中美乃至跨國企業周旋。掃街隊伍中也可見泰籍華人力挺，支持者王惠貞表示，民主黨長年自詡服務基層，對華人在泰國經商與生活也展現支持，盼選民重新給老牌政黨機會。接下來幾週，泰國選戰勢必回到最現實的考卷，貧窮線下的340萬人、家戶債務與生活成本壓力，究竟能否靠政策真的鬆綁；而民主黨喊出的「告別政治交易」與強化東協角色，又能不能說服選民相信這次不只是口號。隨著2月8日投票日逼近，曼谷街頭的造勢熱度終將回到選票箱裡見真章，泰國也將選出下一個方向。