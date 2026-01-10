我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓中央銀行（BSP）副總裁阿貝諾哈直言，決策端現在得同時面對兩股力量拉扯，一邊是景氣動能轉弱、成長前景偏疲；另一邊則是通膨雖不失控、卻正緩步往目標區間靠攏。當價格壓力慢慢抬頭，過去一年的連續降息，或許即將進入「先踩煞車、再看路況」的階段。根據《路透社》報導，阿貝諾哈（Zeno Abenoja）指出，在貨幣政策討論中「通膨的權重最大」。他評估未來兩年通膨會逐步上行、央行中期2%到4%目標區間的中點靠近，這也是央行認為寬鬆循環可能接近尾聲的原因之一；他並強調，短中期通膨仍屬可控。菲律賓去年12月通膨年增率來到1.8%，創9個月來最快，月增率也出現自2023年9月以來最大升幅；不過把時間拉長看，2025年全年平均通膨只有1.7%，是2016年以來最低，顯示物價正在回溫，但距離「失速」還有一段距離。相較通膨「慢慢熱」，景氣卻先「冷了下來」。菲律賓第3季經濟成長率僅4.0%，不僅低於市場預估，也明顯比第2季放緩；外界普遍將原因之一指向與政府基建相關的貪腐風波，衝擊民眾與投資人信心。阿貝諾哈坦言，現在最棘手的是動能的不確定性，第3季的疲弱可能延續到2026年前幾個月，但他仍期待2026年下半年表現回穩，並在2027年看到更強的成長力道。第4季GDP將在1月29日公布，屆時也會讓市場更清楚「降息要不要再踩一下」的空間還剩多少。央行去年連5次會議降息，將基準利率降至4.5%、寫下3年低點，整段寬鬆循環累計降幅達200個基點；下一次利率會議排定2月19日。央行總裁雷莫洛納（Eli Remolona）日前也釋出偏審慎的訊號，指出在通膨回升之下，短期內不太可能急著再降息，除非成長弱到跌破央行的預期。披索去年12月一度觸及1美元兌59.362披索的歷史低點附近，2025年表現也落後不少亞洲新興市場同儕，即便在美元走弱的環境下仍顯吃力。阿貝諾哈重申，央行不會為了「守匯」而出手硬撐，因為從經濟基本面來看沒有必要；央行更在意的是市場是否出現階段性的「美元需求暴增」，進而對通膨造成不對稱的推升效果。阿貝諾哈也指出，菲律賓需要更多投資與外部資金，經常帳赤字主要反映補基建缺口、拉升生產力的投資需求。依央行先前預估，2025年經常帳赤字約155億美元（約新台幣4.87兆元）、約占GDP的3.2%，較先前預測略為收斂；財政整頓仍會持續，但在外部變數增加下，步調可能不會像原先規劃那麼快。接下來市場焦點將落在1月29日公布的第4季GDP，以及2月19日央行利率決策會議。若成長數據未明顯回穩、但通膨持續朝2%至4%目標區間靠近，央行勢必得在撐景氣與顧物價、穩匯率預期之間更精細拿捏步調，菲律賓的降息空間也將從過去的連續出手，轉向更依賴數據、走一步算一步的政策節奏。