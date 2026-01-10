我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境衝突讓美中相繼介入斡旋，緬甸軍政府選舉也再度把東協推上風口浪尖。新加坡國務資政李顯龍直言，大國對東協成員國「確實有影響力」是現實，但這不等於東協失去作用；相反地，東協的價值正在於它不是能下命令的「指揮部」，卻仍能把各方叫到同一張桌前，讓協商與合作在壓力之下繼續往前走。根據《聯合早報》報導，李顯龍1月8日出席新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）主辦的「區域展望論壇（Regional Outlook Forum 2026）」對談時，主持人陳慶珠提到泰柬衝突處理過程中，美國先扮演角色、近期又見中國介入，追問這是否意味未來區域衝突解決將更依賴外部力量，也反映「東協中心地位」出了什麼狀況。李顯龍回應，東協對成員國當然有影響力，但從來不是「超國家機構」，沒有行政權可以凌駕各國，只能靠協商運作，而這套「慢但能共存」的方式，正是東協能把彼此留在同一個框架內的原因。他也指出，東協如今已有11個成員國，各國政策優先順序、歷史包袱與安全焦慮都不一樣，本質上不可能像單一國家或軍事同盟那樣整齊劃一。談到外部勢力為何總能左右局勢，他把關鍵拉回經貿現實。對東協而言，最有影響力的往往是最大貿易夥伴。由於東協內部貿易約僅占成員國對外貿易的兩成左右，美國、中國等大型經濟體自然成為影響力來源；再加上安全、投資與外交資源等工具，大國「推動、建言甚至施壓」並不令人意外，但不代表就能把問題一次解完。他以泰柬邊境爭議為例強調，這類問題往往是數百年累積的歷史結構，外部介入最多只能改變短期動能，難以根除矛盾。至於東協中心地位是否被削弱，李顯龍提醒，這個詞已成了常用術語，不能把口號當成現實。他所理解的中心地位，比較像「召集力」，當東協召開會議，各方願意出席、願意坐下來談，會議就有用；但這不等於東協能在中央發號施令，甚至連對成員國都做不到，更遑論對全世界。緬甸議題上，他則把東協立場扣回「五點共識」，停止暴力、展開包容性對話與推進人道援助等，是讓選舉具備透明與可信的基本條件。李顯龍指出，東協領袖去年10月在吉隆坡峰會重申上述前提，但緬甸仍推進分階段大選，東協因此決定不派觀察團，因為部分成員國對前提是否具備「嚴重存疑」；若條件不成立，即便辦了選舉，問題也不會消失。在美中影響力交錯、區域衝突與政局風險同步升高的當下，東協不可能變成能下命令的超國家組織，但只要還能把各方召集到同一張桌前、讓對話與合作不中斷，東協的中心地位就不會只是口號。接下來泰柬停火能否走向更穩定的落實、緬甸選舉後的人道與政治困局是否惡化，也將成為檢驗東協究竟能否在大國角力下守住區域自主與凝聚力的下一道關卡。