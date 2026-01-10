我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司企業工會舉辦理事長交接及年終感恩餐會，中鋼公司董事長黃建智(右)、總經理陳守道(左2)，到場向新任理事長楊乙記(左1)道賀。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲卸任理事長陳春生致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲新任理事長楊乙記致詞。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司企業工會9日晚間，在高雄市前金區頂鮮台南擔仔麵高雄自強店，舉辦新卸任理事長交接儀式及年終感恩餐會，在高雄市政府勞工局局長江健興監交下，由卸任理事長陳春生將印信交給新任理事長楊乙記完成交接，以利工會業務之運作。中鋼公司企業工會新卸任理事長交接及年終感恩餐會，是由卸任理事長陳春生與新任理事長楊乙記共同主持，中鋼公司董事長黃建智、總經理陳守道率經營團隊到場道賀，高雄市長陳其邁、勞動部部長洪申翰、經濟部司長胡文中、立法委員許智傑、邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、柯志恩、李昆澤等人，以及高雄市議會副議長曾俊傑與多位議員也到場，共同見證這場象徵中鋼精神傳承的儀式。高雄市政府勞工局局長江健興高度肯定中鋼公司企業工會長期以來對高雄經濟與勞工權益的貢獻，並期許新任團隊能繼續作為勞資溝通的最佳橋樑。卸任理事長陳春生表示，過去任期內工會秉持「務實解決問題，創造勞資雙贏」的溝通精神，在經歷疫情及鋼鐵景氣艱困的時代，仍然在職場安全與薪資待遇、福利制度各層面，與資方進行了多次理性且具建設性的協商，爭取到創新高的調薪幅度，以及許多優於業界的勞動條件。陳春生感謝會員同仁的信任，讓中鋼企業工會能在鋼鐵產業變動的局勢中，始終作為勞工堅實的後盾，他將棒子交給下一任領導團隊，期許工會能持續守護勞權，讓每位中鋼人的付出都獲得應有的尊嚴與保障。新任理事長楊乙記指出，未來將以「團結創新、世代共榮」為核心，持續深耕勞工權益，而面對鋼鐵產業轉型的挑戰，工會將積極參與政策倡議，確保在企業追求永續經營的過程中，勞工的權益保障、職場環境與勞動價值不被忽視，盼工會將以更堅定的步伐，為廣大會員同仁爭取更多福祉，共創幸福職場的新篇章。