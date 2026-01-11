我是廣告 請繼續往下閱讀

象山不是淡水信義線最後終點！「真正起點站」在地人等了10年

▲台北捷運現行的路網圖，各站都有編號01的起點站，唯獨紅線上還只有R02象山站。（圖／北捷官網）

台北捷運史上最難工程！R01廣慈奉天宮成為淡水信義線最後一哩路

▲「信義線東延段」工程從2016年10月17日開工，預計在2026年第一季完工。捷運信義東延段工程長1.42公里，R01站即為「廣慈／奉天宮站」。（圖／翻攝零號出口）