淡水信義線近期成為話題，因為目前最東端的象山站編號是R02，而非像其他路線起始站都是01，就連日本旅客來台灣都困惑：「R01站在哪裡？」貼文曝光後立刻掀起台灣人熱議，也讓被稱為「北捷史上最難工程」的信義線東延段辛苦工程史隨之曝光！
象山不是淡水信義線最後終點！「真正起點站」在地人等了10年
近期有位日本遊客在Threads上分享飛來台灣旅遊的心得，在台北搭乘捷運紅線抵達象山站時，發現車站編號為「R02」，這讓他不禁困惑：「嗯？終點站到了卻是R02，那R01在哪裡呢？」
貼文曝光後，立刻引發大批台灣網友熱心解答：「因為R01的廣慈／奉天宮站還沒完成，所以R02的象山暫時作為終點站」、「2026年就會有了，R01是廣慈奉天宮」、「R01現正興建中，預計今年通車」、「許多台灣人也都困惑過終點象山不是R01，在地人也等了10年了XD」。
台北捷運史上最難工程！R01廣慈奉天宮成為淡水信義線最後一哩路
事實上，淡水信義線目前還不是完整路線，最後的「信義線東延段」工程從2016年10月17日開工，預計在2026年第一季完工。捷運信義東延段工程長1.42公里，R01站即為「廣慈／奉天宮站」。
R01「廣慈／奉天宮站」為地下3層島式月台車站，地下1層為大廳層，地下3層則為月台層；地面層共設有2個出入口，分別位於廣慈博愛園區行政大樓以及社福大樓。
由於廣慈／奉天宮路廊位於信義區福德街下方，路幅狹窄，站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁；加上該站是具備調度需求的終點站，使開挖規模更為擴大，深度達地下10層樓。此外，調度尾軌隧道的開挖因緊鄰四獸山麓，整體地質複雜且應對工法需更加細緻費時。舉例來說，由於淺層土壤含水量高，須先攪拌水泥強化後再挖除；而深層則因遇到堅硬岩盤，需要縮短擋土壁深度及減少支撐。
捷運工程局曾指出，東延段面臨地質複雜不均、淺層土壤軟弱、深層岩盤堅硬（硬度超出預期4倍）等挑戰，造成工期緩慢且難以掌握，被稱為「史上最難捷運工程」。
因此，等到2026年廣慈／奉天宮站正式串聯成功的那一天，將完成了淡水信義線最後一哩路，未來還能與環狀線東環段銜接，讓台北市路網圖更加完善便利。
資料來源：台北捷運、台北市政府捷運工程局
