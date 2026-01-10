我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃偉晉（如圖）先前強調多次關心陳零九，受訪時站在一旁乾笑。（圖／讀者提供）

邱鋒澤曝陳零九近況！鬆口五堅情合體可能性

▲邱鋒澤（左起）、畢書盡、黃霆睿及黃偉晉今錄製《2026WE ARE我們的除夕夜》。（圖／讀者提供）

中華文化協會、三立電視打造《WE ARE》！

藝人邱鋒澤、黃偉晉、畢書盡及黃霆睿今（10）日錄製《2026WE ARE我們的除夕夜》除夕特別節目，前兩者被問及「五堅情」團員好友陳零九閃兵消失演藝圈一事，邱鋒澤透露對方近況都很好，團體休團後至今走一步看一步，「我們暫時專注在自己的solo」，而黃偉晉先前強調多次關心陳零九，因此沒有多作回覆，站在一旁乾笑。邱鋒澤今錄製《2026WE ARE我們的除夕夜》，稍早下了台受訪，不免俗被關心道陳零九近況？直言回覆：「他很好」，至於五堅情今年合體可能性大不大？邱鋒澤也鬆口：「我們就是走一步看一步這樣子，因為我們暫時都專注在自己的solo」，說一半不忘宣傳自己的新專輯及演唱會，一旁的黃偉晉顧著乾笑，場面有些趣味。而一起受訪的畢書盡，剛跟黃偉晉、邱鋒澤及黃霆睿結束合作演出，搭配這次節目主題，特別和藝術家及交響樂團合作，將音樂重新編曲，和過往呈現完全不一樣，他坦言合作十分新鮮，陪觀眾一起圍爐迎新年更感到興奮，黃霆睿被問到新年計劃？笑稱自己性格多變，但多愁善感的一面特別鮮明，希望能夠將其心境寫進新歌中。《WE ARE我們的除夕夜》從設計、文化到娛樂層面，持續挑戰大型除夕節目的可能性，中華文化總會強調，每一段演出皆為量身打造，讓不同世代、不同背景觀眾，都能在除夕夜找到屬於自己的聲音，讓表演不只是被放在同一個舞台的拼盤式呈現，而是真正為「這一夜」而存在。節目開場規劃氣勢磅礴的台灣饒舌與金曲歌后黃妃夢幻共演，美麗本人擔任開場嘉賓串聯段落節奏，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔接力登台，隨後找來黃金搭檔許效舜、苗可麗，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍。緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦的是方季惟、陳明眞，喚起跨世代的青春記憶。而去年觀眾最愛的KTV段落，今年再度回歸，由李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格接連獻上男女對唱金曲，每年備受期待的國際共演，則由徐懷鈺攜手日本神祕嘉賓，帶來跨世代、跨樂種的華麗精彩演出。