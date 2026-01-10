第40屆金唱片大獎今（10）日晚間於台北大巨蛋盛大登場，人氣女團IVE不僅風光抱回「Best Album」與「Cosmopolitan Artist」兩項大獎，更以極具話題性的舞台演出成為全場焦點，她們罕見挑戰競技啦啦隊主題在大巨蛋空拋層樓，身穿藍色啦啦隊風格服裝登場，直接成為「大巨蛋最猛韓籍啦啦隊」，不過不少網友討論張員瑛唱歌時聲音都出不來，直言：「太喘了嗎？」
高難度空拋登場 舞台設計挑戰體能極限
此次舞台不只走視覺路線，更直接拉高動作難度，IVE在演出過程中搭配多段競技啦啦隊編排，舞者接連完成空拋、托舉等高風險動作，節奏緊湊、體能消耗極大。尤其在〈Beat〉段落結束後，舞台無縫銜接大規模拋人動作，幾乎沒有喘息空間，讓不少觀眾直呼這已經不是一般偶像舞台，而是接近職業競技等級的表演強度。
然而，IVE隨著高強度舞蹈接入下一首〈Rebel Heart〉，現場也出現明顯狀況，歌曲一開始，全員聲音略顯不穩，音準起伏明顯，被部分粉絲形容：「聽得出來真的很喘」。
由於IVE舞台動作密集、體力消耗過快，不少觀眾認為這樣的舞台安排，對現場演唱本身形成極大挑戰，也讓討論焦點迅速從舞蹈轉向演唱狀態。
張員瑛聲音出不來 粉絲心疼也理性看待
其中，成員張員瑛的狀況特別受到關注，她今晚在演出片段時聲音明顯偏小，甚至一度幾乎聽不見，畫面曝光後立刻在社群平台引發熱議，不少粉絲留言關心：「是不是太喘了？」、「這舞真的太硬了吧」，也有支持者替她緩頰，認為在完成高難度空拋後立刻接歌，本就極度考驗肺活量，並非單純實力問題。
儘管演唱狀況成為討論焦點，但整體而言，IVE此次大巨蛋舞台仍獲得高度關注與肯定，不少網友認為，能在金唱片這樣的重要舞台嘗試競技啦啦隊編排，本身就是對偶像體能與舞台掌控力的極限測試。
也有人指出，IVE這場演出非常有誠意，即便在演出體力的分配可能沒有做好取捨，但無論如何IVE敢於嘗試、話題性十足的表現，已成功成為本屆金唱片最被討論的舞台之一。
