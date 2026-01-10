我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CPB官方發出公告，福州海俠正式註冊曹錦輝，背號為71號。（圖／取自CPB官方微博）

▲曹錦輝加盟CPB福州海俠，官方宣稱為「強勢回歸」，最快於1月13日登板投球。（圖／取自CPB官網）

中國城市棒球聯賽（CPB）今（10）晚宣布，前中華職棒、美國職棒投手曹錦輝加盟福州海俠，最快1月13日登板，將交手廈門海豚。曹錦輝曾在2009年效力中職兄弟象，當年涉入「黑象事件」，不僅遭到兄弟象開除，更是被中職除名、永不錄用，如今轉戰CPB，將重啟球員生涯。CPB今晚發出公布，福州海俠有選手因訓練過程中受傷，經醫療團隊評估，確認其無法繼續參與家本賽季剩餘比賽。為保障球隊順利完賽，福州海俠已依照聯賽相關規定，完成新球員註冊手續，71號球員曹錦輝加入球隊，相關手續已通過組委會審核，自公布之日起生效。CPB社群寫下，「那個男人！他來了！！！台灣首位MLB投手曹錦輝，登板CPB聯賽！1月13日，福州海俠VS廈門海豚，見證傳奇再續輝煌。」CPB形容曹錦輝是棒球猛將，屢次在國際賽場上護航，「投球時的爆發力與穩定性始終在線 。轉戰CPB，將直面廈門海豚的挑戰，想想那精準控球與極速球路的碰撞，就忍不住期待起來了呢！」現年44歲的曹錦輝，2009年結束旅美生涯，一度返台加入中職，卻在同一年涉及「黑象事件」，遭兄弟象開除，並且遭聯盟宣布永不錄用。曹錦輝隨後短暫離開球界，2014年赴澳洲職棒重啟球員生涯，並於2015年回歸美職體系，加盟洛杉磯道奇，並一路投回大聯盟，2017年後未有職業聯盟的出賽紀錄。如今CPB正式註冊曹錦輝，也宣告他正式復出。