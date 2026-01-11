我是廣告 請繼續往下閱讀

♈ 牡羊座本周運勢重點：工作

♉ 金牛座本周運勢重點：工作

♊ 雙子座本周運勢重點：工作

♋ 巨蟹座本周運勢重點：工作

♌ 獅子座本周運勢重點：愛情

♍ 處女座本周運勢重點：愛情

♎ 天秤座本周運勢重點：工作

♏ 天蠍座本周運勢重點：愛情 工作

♐ 射手座本周運勢重點：工作 愛情

♑ 摩羯座本周運勢重點：愛情

♒ 水瓶座本周運勢重點：工作 愛情

♓ 雙魚座本周運勢重點：愛情 工作

表示，本周12星座運勢呈現「兩極化發展」，部分星座在事業與財運上迎來好轉與突破，但也有不少人面臨業績受阻、案子被搶或溝通卡關的情況；感情方面則是桃花來得快、去得也快，三角關係、舊情牽絆與突如其來的心動交錯出現。這周愛情方面你心裡應該一直徘徊著某個人的身影，日思夜念、思思念念沒有聯繫的那個他/她，一直牽掛會很苦喔！◾ 工作、事業運： 若是談生意的話買氣滿冷清的喔，大多不太願意，不太滿意，就是不太喜歡啦。◾ 愛情、桃花運： 會突然很想念某個對象，某段回憶，有點到沉溺的地步了。這周需要溝通談的事情有點多，而且困難，需要多些耐性。◾ 工作、事業運： 談生意的話會談的很辛苦喔，而且沒什麼希望。◾ 愛情、桃花運： 聊天交流居多，對方對你的感覺是對你沒有什麼慾望，但是你還有點吸引他的地方。這周愛情方面裝聾作啞應該是不夠喜歡對方，但是對方對你很有興趣喔！◾ 工作、事業運： 談成生意不容易，也代表業績差。◾ 愛情、桃花運： 有追求者出現，可惜應該不是你喜歡的類型。這周工作愛情方面都容易被找碴，愛情方面則是有點岌岌可危。◾ 工作、事業運： 容易被挑毛病，另外小心事情Delay、狀況連連，影響工作進度。◾ 愛情、桃花運： 對方另一半會開始挑你毛病，約會狀況有點多，也會影響感情。這周愛情方面有桃花，對方喜歡你，對你示好，但是對方的感情世界鶯鶯燕燕實在太多太複雜不會只屬於你而已，要考慮考慮。◾ 工作、事業運： 小心事情辦不好，無法勝任的問題，小則小心吵架起衝突。◾ 愛情、桃花運： 有追求者出現，但是小心吵架鬧不合，而且這會是段多角戀。這周愛情方面有分手的可能，也有可能是你提的，而且太沒有感情沒有愛了。◾ 工作、事業運： 運勢強勁，利於談生意。◾ 愛情、桃花運： 彼此實在無緣，只好分開。這周工作愛情方面大好，賺飽飽、愛情敲你門，之類的好事情發生。◾ 工作、事業運： 賺錢運不錯，有賺很多的機會。◾ 愛情、桃花運： 有桃花出現，而且是好桃花，可以把握一下。這周愛情工作方面舊的談不攏、分手沒關係，有錢的、好的優的帥的美的在後面等你。◾ 工作、事業運： 若是談生意談不攏，馬上就會有好機會來，運氣不錯。◾ 愛情、桃花運： 若是剛分手馬上就會有你超喜歡、彼此看對眼的好桃花出現，對方的外表個性都是你喜歡的類型。這周愛情方面愛情突然降臨，可以期待一下！◾ 工作、事業運： 心想事成、事事順利。◾ 愛情、桃花運： 有突如其來的愛情出現，讓你很期待喔！這周愛情方面若是有對象、心儀的對象，對方可能非單身，但是你會有喜歡的人出現。◾ 工作、事業運： 業績旺一波，也展現你會賺錢的一面。◾ 愛情、桃花運： 舊的對象有三角問題，而你會有喜歡的對象追求中。這周工作方面小心業績、案子被攔截，有點嚴重。◾ 工作、事業運： 犯小人嚴重，是搶你案子、業績的類型。◾ 愛情、桃花運： 對方可能有在猶豫、比較，漸漸淡了就是你出局。這周愛情方面有對象對你示好、追求你的話，一下子就沒了。◾ 工作、事業運： 業績不佳，有案子要簽幾乎沒有下落。◾ 愛情、桃花運： 桃花運不好，有對象沒有後續發展。