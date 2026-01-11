經過長達18週的激戰，2025-26賽季的NFL國家美式足球聯盟例行賽賽落下帷幕。本季最大的贏家無疑是美國聯會的丹佛野馬與國家聯會的西雅圖海鷹，兩隊皆以14勝3敗的傲人戰績，搶下各自聯會的「頭號種子」。這意味著他們將在首輪「外卡戰」享有寶貴的輪空優勢，直接保送第二輪分區系列賽，並擁有整個季後賽的主場優勢。
另外，卡羅萊納黑豹寫下了不可思議的劇本，儘管戰績僅有8勝9敗、勝率不到5成，但因奪下國家美式足球聯會南區冠軍，依舊獲得第4種子席次，並將在主場迎戰強敵洛杉磯公羊，是否會上演「下剋上」的奇蹟，成為球迷熱議焦點。
📅 外卡戰（Wild Card）完整轉播賽程表（以下皆為台灣時間）
1月11日（週日）
📊 季後賽種子序與晉級圖表 (Bracket)
本次季後賽共有14支球隊晉級（每聯會各 7 支）。值得注意的是，NFL 季後賽採用「動態對戰表」規則。這意味著每一輪結束後，會重新安排種子序，「倖存者中種子序最低的球隊」將永遠對上「種子序最高的球隊」。
🏈 AFC 美國聯會種子排序：
季後賽將一路廝殺至2月，最終倖存的兩支王者球隊，將在加州聖塔克拉拉的Levi's Stadium爭奪至高榮耀。
外卡週看點：世仇對決與黑馬傳奇本週末即將登場的「外卡週」共有6場殊死戰，其中最具話題性的莫過於國聯北區內戰，第7種子綠灣包裝工將前往客場挑戰第2種子芝加哥熊。這兩支NFL歷史最悠久的死對頭將在季後賽正面碰撞，話題性十足。
1月11日（週日）
- 上午 05:30：洛杉磯公羊（Rams, No.6）@ 卡羅萊納黑豹（Panthers, No.4）
- 上午 09:00：綠灣包裝工（Packers, No.7）@ 芝加哥熊（Bears, No.2）🔥 焦點大戰
- 凌晨 02:00：水牛城比爾（Bills, No.6）@ 傑克遜維爾美洲虎（Jaguars, No.3）
- 上午 05:30：舊金山49人（49ers, No.5）@ 費城老鷹（Eagles, No.3）
- 上午 09:00：洛杉磯閃電（Chargers, No.7）@ 新英格蘭愛國者（Patriots, No.2）
- 上午 09:00：休士頓德州人（Texans, No.5）@ 匹茲堡鋼人（Steelers, No.4）
- 丹佛野馬 (14-3) - 首輪輪空
- 新英格蘭愛國者 (14-3)
- 傑克遜維爾美洲虎 (13-4)
- 匹茲堡鋼人 (10-7)
- 休士頓德州人 (12-5)
- 水牛城比爾 (12-5)
- 洛杉磯閃電 (11-6)
- 西雅圖海鷹 (14-3) - 首輪輪空
- 芝加哥熊 (11-6)
- 費城老鷹 (11-6)
- 卡羅萊納黑豹 (8-9)
- 舊金山49人 (12-5)
- 洛杉磯公羊 (12-5)
- 綠灣包裝工 (9-7-1)
- 分區系列賽 (Divisional Round)： 1月18日 - 1月19日（台灣時間）
- 聯會冠軍賽 (Conference Championships)： 1月26日（台灣時間）
- 第60屆超級盃 (Super Bowl 60)： 2026年2月9日 上午 07:30（台灣時間）