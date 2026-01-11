我是廣告 請繼續往下閱讀

外卡週看點：世仇對決與黑馬傳奇

▲綠灣包裝工與芝加哥熊兩支NFL歷史最悠久的宿敵，將在外卡戰正面交鋒，成為本週末最受矚目的焦點戰役。（圖／美聯社／達志影像）

上午 05:30 ：洛杉磯公羊（Rams, No.6）@ 卡羅萊納黑豹（Panthers, No.4）





：洛杉磯公羊（Rams, No.6）@ 卡羅萊納黑豹（Panthers, No.4） 上午 09:00：綠灣包裝工（Packers, No.7）@ 芝加哥熊（Bears, No.2）🔥 焦點大戰





凌晨 02:00 ：水牛城比爾（Bills, No.6）@ 傑克遜維爾美洲虎（Jaguars, No.3）





：水牛城比爾（Bills, No.6）@ 傑克遜維爾美洲虎（Jaguars, No.3） 上午 05:30 ：舊金山49人（49ers, No.5）@ 費城老鷹（Eagles, No.3）





：舊金山49人（49ers, No.5）@ 費城老鷹（Eagles, No.3） 上午 09:00：洛杉磯閃電（Chargers, No.7）@ 新英格蘭愛國者（Patriots, No.2）





上午 09:00：休士頓德州人（Texans, No.5）@ 匹茲堡鋼人（Steelers, No.4）





▲卡羅萊納黑豹以8勝9敗戰績奪下分區冠軍，成為近年最具話題性的低勝率季後賽球隊，外卡戰將在主場迎戰洛杉磯公羊。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛野馬 (14-3) - 首輪輪空



新英格蘭愛國者 (14-3)



傑克遜維爾美洲虎 (13-4)



匹茲堡鋼人 (10-7)



休士頓德州人 (12-5)



水牛城比爾 (12-5)



洛杉磯閃電 (11-6)





西雅圖海鷹 (14-3) - 首輪輪空



芝加哥熊 (11-6)



費城老鷹 (11-6)



卡羅萊納黑豹 (8-9)



舊金山49人 (12-5)



洛杉磯公羊 (12-5)



綠灣包裝工 (9-7-1)





分區系列賽 (Divisional Round)： 1月18日 - 1月19日（台灣時間）





1月18日 - 1月19日（台灣時間） 聯會冠軍賽 (Conference Championships)： 1月26日（台灣時間）





1月26日（台灣時間） 第60屆超級盃 (Super Bowl 60)： 2026年2月9日 上午 07:30（台灣時間）





經過長達18週的激戰，2025-26賽季的NFL國家美式足球聯盟例行賽賽落下帷幕。本季最大的贏家無疑是美國聯會的與國家聯會，兩隊皆以14勝3敗的傲人戰績，搶下各自聯會的「頭號種子」。這意味著他們將在首輪「外卡戰」享有寶貴的輪空優勢，直接保送第二輪分區系列賽，並擁有整個季後賽的主場優勢。本週末即將登場的「外卡週」共有6場殊死戰，其中最具話題性的莫過於第7種子綠灣包裝工將前往客場挑戰第2種子芝加哥熊。這兩支NFL歷史最悠久的死對頭將在季後賽正面碰撞，話題性十足。另外，寫下了不可思議的劇本，儘管戰績僅有8勝9敗、勝率不到5成，但因奪下國家美式足球聯會南區冠軍，依舊獲得第4種子席次，並將在主場迎戰強敵洛杉磯公羊，是否會上演「下剋上」的奇蹟，成為球迷熱議焦點。本次季後賽共有14支球隊晉級（每聯會各 7 支）。值得注意的是，NFL 季後賽採用「動態對戰表」規則。這意味著每一輪結束後，會重新安排種子序，季後賽將一路廝殺至2月，最終倖存的兩支王者球隊，將在加州聖塔克拉拉的Levi's Stadium爭奪至高榮耀。