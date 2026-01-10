我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣出口繳出「史上最強一年」成績單。財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，這是「第一張完整經濟成績單」。財政部9日公布2025年海關出口統計，全年出口衝上6407.5億美元、年增34.9%。謝金河提到，台股今年開局也連創里程碑，包括5日起指數正式站上3萬點、7日上市與櫃買兩市單日成交金額破兆元；而出口數據更凸顯台灣在亞洲國家中的高成長表現。他比較指出，台灣2025年出口年增34.9%明顯領先香港16.8%、新加坡11.8%、中國5.4%、日本4.2%、韓國3.8%。在區域競爭上，謝金河也點出韓國仍以7097億美元出口規模領先台灣，但差距正在縮小；另一方面，台灣對韓國貿易逆差擴大，2025年達370.18億美元，已超過對日本逆差248.19億美元，主因與台灣進口HBM金額大增有關。更值得市場注意的是出口流向的變化。謝金河形容台灣貿易「脫中入美」趨勢更清楚，去年台灣出口美國1982.71億美元、占比30.9%；出口中國與香港合計1705億美元、占比26.6%。他並指出，台灣對美順差高達1571.4億美元，較2024年全年的739億美元大幅增加，「這麼龐大的順差，川普不可能不在意」。不過，台灣出口到中國的結構也出現「靠半導體撐場」的現象。謝金河指出，台灣對中國出口中，以半導體為主的電子零組件達1134.68億美元、占對中出口比重66.6%，凸顯傳統產業在中國市場受內捲衝擊、競爭力下滑，出口動能更多由半導體與電子零組件扛住。謝金河最後把主軸拉回AI。他認為台灣出口已高度連動AI供應鏈，只要AI賽道持續奔馳，出口動能仍可延續；他也提到，機械業12月出口年增11%是一個亮點，顯示傳產在內捲多年後，正逐步累積抵抗力。