▲Jennie奪下「Artist大賞」，剛跳完就上台領獎。（圖／翻攝自Prizm）

第40屆金唱片今（10）日在台北大巨蛋登場，典禮即將來到尾聲，由邊佑錫以一頭捲髮、身穿黑西裝帥氣登場，他先用中文問候後，頒發「Artist大賞」跟「數位音源大賞」給Jennie跟GD。而Jennie才剛表演完，還穿著剛剛表演服裝，戴著墨鏡驚訝上台。Jennie感謝粉絲支持，並提到BLACKPINK粉絲BLINK，還在最後拿下墨鏡，忍不住自嘲：「汗太多，我的臉現在一團糟」。邊佑錫在稍早以一頭捲髮、身穿黑西裝帥氣登場，他先用中文打招呼，「大家好我是邊佑錫，很高興見到大家」，並先後頒發獎項給Jennie跟GD。Jennie才剛表演完，還沒休息夠，就再度拿下獎項，她雖然嚇到，但也戴著墨鏡感動上台，「出道10年一路跑來，感覺跟我的夢想越來越近，感到很幸福，感謝工作人員、家人、舞者、粉絲」，並提到BLINK。接著拿下墨鏡後，Jennie還自嘲：「我想冷靜的講，但汗太多，現在臉一團糟」，讓大家笑翻。而Jennie今天以個人單曲〈Like JENNIE〉拿下3個獎項，「最佳數位音源本賞」、「全球影響力獎」、「數位音源大賞」，BLACKPINK也以〈JUMP〉拿下「最佳數位音源本賞」，可以說是當晚最大贏家之一。除了領獎外，Jennie也帶來精彩表演，壓軸獻唱〈Filter〉、〈Damn Right〉，以及個人代表作〈like JENNIE〉，特殊的服裝剪裁，讓她那雙大長腿一覽無遺，之後還脫掉外套，整身造型的布料少到不行，相當火辣，直接讓全場3.3萬人看到掉下巴。