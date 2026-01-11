我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花振盛(左一)梅開二度 Attackers FC勇奪季軍。（圖／健身工廠提供）

▲柏文健身工廠榮獲「運動推手金質獎」的最高肯定，由李洋部長親自頒贈給執行副總陳瑞杰。（圖／柏文健身工廠提供）

運動部昨（9）日舉辦「114年度運動推手獎」頒獎典禮，表揚長期以企業資源投入體育發展、實踐社會責任的民間力量。在足球發展上，柏文健身工廠積極投入ATTACKERS高雄先鋒女子足球隊全職化建置，打造穩定訓練環境與職涯發展路徑，為台灣女足建立可持續的專業模式。同時，組建企業乙級聯賽（企乙）男子足球隊。為提升訓練品質與國際接軌，引進西班牙西甲學校（LaLiga Football Schools）青訓系統，導入國際級足球教學理念與訓練模式，為台灣基層足球建立更完整的培育標準。同時，隨著高雄市立楠梓足球場完成整修升級，柏文主動參與場館營運機制與管理模式規劃，展現企業在公共運動場域治理上的專業能力與社會責任。除足球領域外，柏文健身工廠亦長期支持IFBB國際健美賽事、龍舟競賽、壁球、高爾夫等多元運動項目，落實企業「強國必先強身、有志者事竟成」理念，透過企業力量推動運動參與，擴大健康影響力。柏文健身工廠表示，未來將持續以CSR為核心，深化對體育、教育與社區長期投入，讓運動成為連結企業與社會之重要橋樑，更是社會韌性與世代傳承的重要基礎，攜手各界打造更健康、更具永續力未來。