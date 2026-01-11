我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英（左）現身臺北大巨蛋金唱片頒獎典禮現場見男神許光漢（右）。（圖／翻攝自李雅英Threads@yyyoungggggg）

中村一葉、洪恩採在旁教學 李雅英忍不住吃醋

▲許光漢昨晚跳完TWS撒嬌舞後，似乎超沒自信，還在台上害羞問：「還OK嗎？」讓大家笑翻。（圖／翻攝自Prizm）

社群發文吐心聲 坦言被帥氣舞台治癒

第40屆金唱片頒獎典禮昨（11）日晚間於臺北大巨蛋盛大登場，除了舞台表演話題不斷，台下藝人的即時反應同樣成為討論焦點，來自韓國的啦啦隊女神李雅英也現身典禮現場，親眼見證多組人氣藝人演出，而她此行的最大目的，就是去見「夢中情人」許光漢，不過當李雅英看到心目中的男神跟中村一葉還有洪恩採一起大跳「撒嬌舞」時，忍不住在典禮結束後於Threads上吃醋發文：「為什麼LE SSERAFIM可以！」讓不少粉絲都笑翻。昨晚輪到男團TWS登台帶來洗腦曲目〈OVERDRIVE〉時，輕快旋律搭配招牌搖肩、咬手指動作，立刻炒熱氣氛，正當觀眾沉浸在可愛舞步之際，導播突然將鏡頭切向台下，邀請許光漢一起挑戰撒嬌舞，讓全場3萬多名觀眾瞬間尖叫，這段突如其來的互動，被不少粉絲形容為「金唱片最大彩蛋」，也讓現場氣氛直接衝上最高點。更引發討論的是，在鏡頭正式帶到許光漢之前，坐在他身旁的LE SSERAFIM成員中村一葉、洪恩採，早已貼心示範動作、耐心教學，兩人一邊比劃、一邊提醒節奏，畫面溫馨又逗趣，這一幕讓不少藝人露出驚喜表情，也成功被捕捉成經典畫面。事後李雅英在社群發文幽默表示：「為什麼她們可以！」語氣雖然像是在吃醋，卻帶著滿滿笑意，反而讓粉絲直呼可愛。李雅英隨後在貼文中寫下：「世界觀衝突！他們兩個人在同一個空間裡！」短短一句話便精準傳達偶像與男神同框的震撼心情，她也補充雖然看到這樣的互動忍不住小小吃醋，但因為舞台實在太精彩，反而讓她獲得很多力量。粉絲們看完留言後紛紛回應：「這是追星成功的標準反應」、「吃醋也很甜」、「完全代替粉絲發聲」，讓這則貼文迅速在社群間擴散。事實上，〈OVERDRIVE〉的舞蹈挑戰早已在各大頒獎典禮與社群平台掀起模仿潮，從演員、歌手到主持人都曾被Cue參與，此次在金唱片舞台上，結合許光漢的驚喜現身與LE SSERAFIM的即席教學，不僅成功再度推升話題熱度，也讓李雅英這趟「看頒獎、見男神」的行程，意外成為粉絲眼中的年度趣味名場面，持續在網路上發酵。