我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳沂（如圖）坦言對於死敵鄭家純流產一事感到遺憾。（圖／翻攝自陳沂臉書）

死敵陳沂表達遺憾 話鋒一轉批她悲劇偷渡政治

主張建立制度保障 言論再掀論戰

鄭家純與日籍醫師丈夫Akira結婚滿3年，日前才對外透露正為迎接新生命積極備孕，未料卻傳來令人鼻酸的消息，她於7日親自發文證實，懷孕約9週時經醫師確認胚胎停止發育，最終不得不終止妊娠。鄭家純坦言，這段過程對身心都是極大打擊，也讓她深刻感受到失去的痛楚。消息曝光後，演藝圈與粉絲紛紛湧入留言表達關心與祝福，而她的死敵陳沂也罕見出聲安慰，直言：「報應不該在無辜生命上！」不過話鋒一轉又表示：「不應該拿自己的悲劇去偷渡政治。」向來與鄭家純立場對立、交鋒多年的 陳沂，9日也針對此事發聲，不同於過往犀利風格，陳沂這次語氣相對平和，先是表示對鄭家純的遭遇感到遺憾，並祝福她早日恢復身心健康，她提到自己相信因果與業報，但強調「報應不該落在無辜的生命上」，這番說法一出，也讓不少網友感到意外，認為她難得展現出較為溫和的一面。然而隨後陳沂話鋒一轉，直指不認同將流產經驗與反代孕立場直接綁在一起，她認為個人不需要代孕，並不代表所有人都沒有這樣的需求：「有些人是天生就被剝奪生育能力！」在她看來代孕本質是一種在雙方合意下的選擇，若完全否定反而忽略部分家庭的處境，她也質疑為何反對聲音常先入為主地將代孕視為剝削，卻未正視制度規範的重要性。陳沂進一步指出，若缺乏完善法規，只會讓相關行為轉入地下、形成黑市，反而讓代孕者與委託方都失去保障，她主張與其全面反對，不如建立清楚制度，防止剝削與濫用。相關言論曝光後，立刻在網路上掀起新一波論戰，有人認同她從制度面切入的觀點，也有人認為她忽略了倫理層面的爭議。事實上，鄭家純在分享個人經歷的同時，就提及自己對代孕制度的看法，直言自己因親身承受失去之痛，更加堅定反對代孕法制化，她表示即使未來真的面臨無法生育的情況，也不會選擇代孕。相關言論迅速在網路上引發兩極反應，有人支持她以自身經驗提醒社會慎思生命議題，也有人認為個人悲傷不宜直接延伸到公共政策層面，使這起事件從私人傷痛，延燒成社會討論焦點。