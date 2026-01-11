我是廣告 請繼續往下閱讀

▲超人氣男團CORTIS在金唱片頒獎典禮上，從蔡依林（中）手中捧過「最佳新人獎」獎盃，會後也曬出後台合照。（圖／翻攝自IG@cortis）

新人站上大舞台 蔡依林暖心勉勵後輩

▲安乾鎬（左起）、許光漢、趙雨凡3人同框畫面，讓不少女粉絲尖叫不斷。（圖／翻攝自IG@cortis）

典禮後曬合照 安乾鎬成「最靠近天后的人」

第40屆金唱片頒獎典禮昨（10）晚間於台北大巨蛋盛大登場，現場星光熠熠，其中最受矚目的橋段之一，莫過於天后蔡依林擔任頒獎嘉賓，她以流利的韓文、中文與英文輪流致詞，瞬間點燃全場氣氛，當她親手將「新人獎」頒給人氣新團CORTIS時，現場尖叫聲不斷，成為當晚最高潮之一。隨後CORTIS官方IG也驚喜曬出後台合照，只見蔡依林同框趙雨凡、安乾鎬，她甚至將身體靠在安乾鎬肩上，讓不少粉絲直呼：「真養眼！」另外趙雨凡與安乾鎬也同框男神許光漢，讓不少粉絲直呼：「3個帥哥不知道要選誰！」身為出道多年的指標性歌手，蔡依林在台上特別向新人分享心路歷程，她坦言每個站上舞台的人都曾懷疑過自己，但只要專注享受當下，觀眾自然能感受到真誠，這段話不只讓台下粉絲動容，也被不少網友形容是「寫給所有追夢者的一段話」。她以過來人身分傳遞力量，讓頒獎瞬間不只是儀式，更像一場世代交接。典禮進行過程中，有粉絲捕捉到溫馨細節，CORTIS台灣成員趙雨凡在領完獎後準備下台時，特別轉身向蔡依林深深鞠躬致意，被讚「教養滿分」，這個畫面迅速在社群流傳，網友紛紛留言表示：「真的很有禮貌」、「一看就知道家教很好」，也替CORTIS的形象加分不少。頒獎典禮結束後，CORTIS透過IG分享多張後台合照，感性寫下：「能從妳手中拿到新人獎，是非常榮幸的事。」其中一張照片中，蔡依林自然地將手靠在成員安乾鎬的肩上，畫面親切又毫無距離感，被粉絲形容是「夢幻級同框」，不少人笑稱安乾鎬意外成為當晚「離天后最近的新人」。除了與蔡依林合影外，CORTIS也曬出與男神許光漢的合照，讓粉絲直呼「新人運氣太好了」，從站上金唱片舞台、獲得天后親自頒獎，到與話題男神同框，CORTIS短時間內累積大量討論聲量，外界也普遍看好這座新人獎將成為他們邁向主流舞台的重要起點。