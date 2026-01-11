我是廣告 請繼續往下閱讀

2025最強運動鞋誕生了！ASICS銷售年增45%：這雙賣最好

▲日本運動鞋品牌「ASICS（亞瑟士）」，再度蟬聯銷量冠軍寶座，整年品牌銷售年增45%，旗下鞋款「Gel-1130（Black/Pure Silver）」榮登StockX今年銷售量最高的運動鞋。（圖／ASICS臉書）

其中日本運動鞋品牌「ASICS（亞瑟士）」再度蟬聯銷量冠軍寶座，整年品牌銷售年增45%，旗下鞋款「Gel-1130（Black/Pure Silver）」榮登StockX銷售量最高的運動鞋。

▲在跑鞋成長排行榜中，不少小眾的性能品牌也逐漸站上檯面，銷售屢創新高，如美津濃Mizuno增長148%、索康尼Saucony也有增長38%，而美國老牌運動鞋「Brooks」（Brooks Running）最誇張，年增高達1508%。（圖／StockX官網）

籃球鞋霸主還是它！Nike重回巔峰、薄底鞋成最新潮流

▲籃球鞋再度回歸市場趨勢，近幾年各大品牌出現薄底鞋趨勢，讓球鞋市場出現不同的面貌。（圖／取自unsplash）

亞瑟士紅什麼？鬼塚虎助攻、被讚膝蓋救星：逆勢成鞋業大贏家

在於靠著旗下品牌「Onitsuka Tiger（鬼塚虎）」逆勢崛起，股價年年飆漲，主打流線型的俐落設計，加上優質的舒適度深受眾人喜愛，許多台灣人飛往日本都會特地前往門市掃貨。

▲鬼塚虎是亞瑟士旗下品牌之一，其鞋款因主打流線型的俐落設計，加上優質的舒適度深受眾人喜愛。（圖／Onitsuka Tiger臉書）

不過ASICS（亞瑟士）卻不減反增，股價漲到10050日圓，成為全球鞋業最大贏家