國際間負有盛名的鞋履品牌眾多，其中最知名的不得不提到，鞋界霸主Nike、adidas或New Balance等大牌。但根據全球最大球鞋交易平台「StockX」2025年度趨勢報告表示，ASICS（亞瑟士）再度蟬聯最強鞋王寶座，銷售年增45%，旗下鞋款「Gel-1130」榮登平台去年銷售量最高運動鞋。據了解，亞瑟士在2024年、2025上半年報告中都是成長與發展最亮眼的，就連財經專家謝金河也大讚，2025年全球鞋業慘淡，僅有亞瑟士成為唯一贏家崛起。
2025最強運動鞋誕生了！ASICS銷售年增45%：這雙賣最好
全球最大球鞋交易平台「StockX」在去年11月13日公布2025年度趨勢報告《Big Facts：2025 Trends》，報告著重於揭露各大類運動鞋、收藏品和服飾等領域「成長最快的品牌」，將2025年與2024年同期的全球銷售數據進行比較，揭示究竟哪些品牌發展強勁、市場競爭力不斷擴大。
根據StockX數據指出，運動跑鞋在二級市場是最受歡迎的鞋款，其中日本運動鞋品牌「ASICS（亞瑟士）」再度蟬聯銷量冠軍寶座，整年品牌銷售年增45%，旗下鞋款「Gel-1130（Black/Pure Silver）」榮登StockX銷售量最高的運動鞋。事實上，ASICS（亞瑟士）在2025上半年整體銷量成長就已高達71%，2024年同樣奪得成長最快速排行第一，年增高達600%，沒想到2025年還能再進步，成為近幾年最有話題度的鞋款。
值得一提的是，在跑鞋成長排行榜中，不少小眾的性能品牌也逐漸站上檯面，銷售屢創新高，如美津濃Mizuno增長148%、索康尼Saucony也有增長38%，而美國老牌運動鞋「Brooks」（Brooks Running）最誇張，年增高達1508%，堪稱是2025年最大黑馬。
籃球鞋霸主還是它！Nike重回巔峰、薄底鞋成最新潮流
不過籃球鞋部分又是新的一個戰場！根據StockX調查報告顯示，2025是籃球鞋回歸的重要一年，其中「Nike Kobe 6 Protro」成為整個平台在2025年最暢銷的籃球鞋，銷量甚至較2024年翻了一倍以上，而Nike Ja 3則是Nike在2025年度最暢銷的鞋款。
另外根據榜單，近幾年各大品牌出現薄底鞋趨勢，包括New Balance 204L、Nike Total 90 3、adidas Samba Jane等，皆是各大鞋業品牌的熱銷新星，芭蕾舞鞋風格也因薄底鞋風潮崛起，如Onitsuka Tiger TGRS、Nike Air Rift忍者分趾鞋等皆因此受惠，也讓球鞋市場出現不同的面貌。
亞瑟士紅什麼？鬼塚虎助攻、被讚膝蓋救星：逆勢成鞋業大贏家
據了解，亞瑟士（Asics）是間來自日本的老牌運動用品生產商，由日本球鞋教父鬼塚喜八郎於1949年創立，過去在Nike、adidas等大牌稱霸的時代較不受青睞，沒想到近幾年突然大翻身，多數消費者穿過都給予好評，在PTT、Threads等社群平台力讚「ASICS每天走兩萬步不是問題，價錢也比較親民」、「ASICS真的我的再生父母，膝蓋救星」、「穿過ASICS完全回不去」。
亞瑟士爆紅最大關鍵，在於靠著旗下品牌「Onitsuka Tiger（鬼塚虎）」逆勢崛起，股價年年飆漲，主打流線型的俐落設計，加上優質的舒適度深受眾人喜愛，許多台灣人飛往日本都會特地前往門市掃貨。亞瑟士的優質服務也讓其聲勢大漲，以台北旗艦店為例，門市會提供新型足測系統，讓不同腳型的跑者可以透過靜態到動態檢測分析，找到適合自己的鞋款，亞瑟士正是藉由高水準的鞋款與服務，吸引各年齡層消費者。
財經專家、財信傳媒董事長謝金河表示，2025年是全球鞋業最淒風苦雨的一年，不少鞋股股價腰斬，如Adidas、Puma或HOKA的母公司Deckers等都下跌慘重，不過ASICS（亞瑟士）卻不減反增，股價漲到10050日圓，成為全球鞋業最大贏家。
資料來源：StockX《Big Facts: 2025 Trends》、謝金河臉書
