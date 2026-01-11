好市多（COSTCO）日前才宣布調漲會員會費，從4月1日開始，金星會員年費從1350元漲到1500元，商業會員則從1150元漲到1500元，商業副卡原本900元，也要漲到1500元，掀起民眾熱烈討論。不過漲價風波未平息，又有會員發現，好市多最近很多特價商品出現「限購」規定，像是買3公升橄欖油，每卡只能限購一瓶，引發部分民眾抱怨連連。
特價商品有限購 買第二個就原價
原PO在「COSTCO好市多 商品消費心得分享區」發文表示，自己是公司會員，近日到好市多購買3公升橄欖油，卻發現每卡僅能限購一瓶而已，可是以前明明沒有限制，「加入Costco公司戶就是為了大量採購，如果僅限購一瓶，那應該跟超市差不多不用專程跑COSTCO一趟吧」。也有其他民眾指出，去買金莎也遇到相同情況，第一盒有特價，第二盒卻變成原價，「我問小姐（店員），以前從沒有這樣吧，小姐說對，這次開始的，會費漲了，福利縮水了，怕人買蠻好笑的」。
PO文一出，不少網友認同原PO的看法，專程去一趟好市多，車程就快要1小時，到現場才知道限購一袋，「心情有夠不舒服，聽現場說，總公司都是活動當天才通知有沒有限購一單位，收銀跟客服建議買多先打電話問，白白浪費快2小時來回，當了傻瓜一回，限量又公告漲會費，真的不划算了」、「最近很多商品都有限購，而且很多都限購數量1,真心覺得要限購至少也數量2」、「好市多就是怕人家買，賺會員會費又不進多點貨」、「很多都限制，海苔和咖啡豆都限制一卡一個」、「很多期待好不容易特價的東西卻只能買一個，如這次的牛肉麵、牛肉捲，買的有點鬱悶，這樣實在沒什麼意思」。
防止被代購掃光 部分網友讚：還好有限制
不過也有其他網友認為，好市多有限購才是對的，才不會特價商品都被代購掃光，其他會員都買不到，「不限購可能都買不到，光被代購跟做生意掃完，其他會員呢」、「我也支持限購，如果不節制，有人掃貨，其他晚到的人，豈不是沒的買？」「我覺得就是要限購呀！不然我開車去，全部被人ㄧ車掃空，我去就買不到了耶！」「限購你還有得拿，不限購一開門就被代購搶完」、「還好有限制，不然就被代購買光了」
好市多將在4月1日調漲會費，金星會員從1350元漲到1500元，商業會員也從1150元調高到1500元，商業副卡自900元也一舉上漲到1500元，黑鑽會員則是維持3000元，黑鑽卡跟一般會員比起來，多出2％回饋，只要1年消費回饋有達到1500元、也就是年消費7萬5000元，就等於免費升級黑鑽卡，因此如果每年家庭消費低於7萬5000元，可維持金星會員，如果高於7萬5000元，可改申請黑鑽卡多賺回饋；商業副卡可轉為金星會員名下的免費家庭卡，公司行號除了有大量報帳需求，不然選金星會員即可。
