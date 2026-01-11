我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東市自由路7日晚間發生一起開車衝撞行人事件，一對堂兄弟因為長期有嫌隙，堂弟日前開車從後方衝撞堂哥，所幸被害人送醫後無生命危險，肇事者到案後只說，看堂哥不順眼。事隔一天，堂哥也出面發聲，表示兩家人早在去年8月，就因為消費問題種下嫌隙，警方偵訊後，將堂弟依殺人未遂罪移送法辦。警方指出，原以為是單純交通事故，深入調查後卻發現案情並不單純，實為一起蓄意衝撞案件。涉案陳姓男子與30歲的被害人為堂兄弟關係，被害人為屏東九如知名古早味鹹湯圓老闆的兒子，嫌犯家則經營古早味魯粿生意，兩間店相距不到500公尺，雙方先前曾互相消費卻各自認為對方產品「不OK」，口角衝突逐漸累積，最終演變成這起蓄意衝撞事件。案發當晚，陳男駕車載著李姓共犯，行經自由路時刻意加速衝撞正在路旁的被害人，導致其出現腦震盪及手腳多處挫傷。警方獲報後趕抵現場，初步判斷為交通事故，但比對現場跡證與相關說法後察覺有異，隨即調閱沿線監視器畫面並保全相關證據，迅速鎖定涉案車輛與嫌疑人身分，循線將20歲陳姓男子及20歲李姓共犯查緝到案，並依殺人未遂罪嫌移送偵辦，被害人送醫後幸無生命危險。堂兄表示，可能是去年8月10日，堂弟的爸爸來買滷粿仔，因為尖峰時段等太久，狂按電動車喇叭催促優先處理，又辱罵店裡的員工，他沒有理會後，堂弟的爸爸就相當不爽，常找麻煩。7日他去買鹹湯圓，堂弟不肯讓他買，還作勢攻擊，幸被制止，沒想到當晚堂弟竟開休旅車撞他，想要置他於死，很感謝路人制止。