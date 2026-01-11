我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澎恰恰深夜12點半還在直播賣水果，讓不少粉絲十分心疼。（圖／翻攝自Threads）

白髮上鏡不喊苦 從天王到帶貨現場

▲澎恰恰因為投資失利，欠下高達2.4億的債務。（圖／翻攝自澎恰恰臉書）

2.4億債務壓身 導演夢成沉重代價

69歲資深藝人澎恰恰近來再度成為社群討論焦點，不是因為節目或新作品，而是被網友拍下他在深夜在中國開直播賣水果、地瓜的畫面，他的直播影片在Threads與多個社群平台流傳後，引發大量轉發與留言，不少粉絲看完直言「真的很心疼」，也有人感嘆這位昔日綜藝天王，如今仍為生活與債務奔波，不過也有粉絲為他發聲，直言：「雖然他去中國賺錢，但他至少沒有貶低台灣！」流出的影片顯示，澎恰恰身穿簡單服裝，站在地瓜園與水果攤前，從白天一路賣到深夜，他親自試吃產品、細心形容口感，還不時用台語與觀眾互動，試圖拉近距離、增加買氣，即便滿頭白髮、神情疲憊，他仍持續舉著宣傳牌、耐心回應留言，有網友感嘆，這樣的畫面與他過去主持《黃金夜總會》、《鐵獅玉玲瓏》時的風光形成強烈對比，卻也看見他不願逃避現實、選擇親力親為的一面。影片曝光後，網友反應呈現明顯兩極，支持者認為澎恰恰「不偷不搶、靠雙手賺錢」，願意放下身段為債務負責，值得尊敬，甚至有人直接留言下單支持，表示「至少買一點幫忙」；但也有批評聲音指出他的欠債根本自己造成的，現在的辛苦不過是結果，甚至冷言諷刺「跑去中國直播只是賺生活費」。澎恰恰的財務困境可追溯至多年前，他曾投入電影《球愛天空》等多部作品，因票房與投資失利，債務不斷累積，最終在2020年公開宣布破產，總金額高達2.4億元，他也坦言這些年曾被債務壓得喘不過氣，甚至一度陷入人生最低潮，外界回顧他的經歷，不少人認為導演夢是壓垮他的關鍵，但也有人提及過往合作糾紛與財務問題，讓這條還債之路更加艱辛。面對外界質疑與現實壓力，澎恰恰曾公開表示，若選擇放棄，人生就會被定格在失敗的位置，因此他寧願咬牙繼續走下去，即便近年仍曾以《超級夜總會》奪下金鐘獎肯定，但獎項光環終究無法抵銷龐大債務，他仍必須回到最現實的生活場景中打拚。有網友直言：「他沒有貶低臺灣，自始至終在台灣還是以台語作為節目上主要用語，他認真工作賺錢我覺得真的值得給他鼓勵，祝福他像馬國畢那樣，早日換完債務！」