我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區8日發生一起糾紛案件，一名喝醉的王姓男子不明原因和戴男、古男發生糾紛，恰巧被巡邏員警發現後欲上前排除。怎料，過程中王男竟對員警辱罵三字經，甚至用胸口推撞員警，員警認為男子行為脫序，隨即將其上銬並帶返派出所。而男子事後於社群網站上不滿發文，表示自己全程冷靜配合且未抗拒、未施暴。對此，信義分局也做出回應了。一名男子日前於社群網站Threads上發文，表示自己8日凌晨在台北市信義區松壽路口遭到員警壓制並強制上銬帶返派出所，直到清晨5時40分許才解開手銬。他指控，過程中導致手腕黑青流血、額頭出現長條狀瘀青，強調自己過程冷靜配合且未抗拒，但員警未告知理由及先行警告便對其上銬，目前已完成驗傷。並向北市警局、信義分局督察室正式陳情，請求，要求調閱秘錄器、行車記錄器及相關監視器影像，告知上銬及帶返的具體理由及依據。對此，信義分局表示，員警於8日凌晨3時50分許於松壽路20巷口擔服守望勤務時，發現一名喝醉的王姓男子和戴男、古男發生糾紛，便上前欲排除糾紛。怎料，王男卻於過程中向員警辱罵三字經，甚至用胸口向前脅迫進逼員警。警方認為王男酒後脫序失控，為預防其後續有傷害之行為，遂依警職法第19條1項「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命 、身體之危險」對其實施保護管束，並依規定通報勤務指揮中心。