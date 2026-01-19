我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張韶涵造型師姜成皓（左）上台說老闆才是大動脈。（圖／翻攝自微博）

▲張韶涵曾多次提到過那段時間讓她學會面對流言、理解取捨，也更清楚什麼人與什麼事值得自己堅持。（圖／微博＠張韶涵）

歌手張韶涵今（19）日迎來44歲！她近期在各大城市都有演出計畫，日前卻因舞台造型在網路上引發不同聲音，甚至被部分網友酸「變大媽」。對此，她選擇親自發聲，公開力挺造型師，用行動表達對團隊的信任與支持，展現她對團隊的信任與一路走下去的決心。此次巡演造型曝光後，部分網友批評風格不符期待，甚至出現「變大媽」等刺耳評論。對此，張韶涵並未低調帶過，特別是在上個月 20 日惠州場演唱會上，更直接把造型師請上舞台，用行動回應傳聞。她先笑問造型師「你不是被開除了嗎？」對方立刻回應「我還在喔」，隨後反擊網路上連工作職能都分不清、卻四處亂寫的說法。張韶涵也當場表態「我這麼愛你，怎麼會裁掉你」，並提到外界流傳她「裁員裁到大動脈」的說法，沒想到造型師立刻比出噓聲手勢反擊，回說「你才是大動脈」，逗得全場粉絲大笑。這段互動曝光後迅速在網路瘋傳，網友紛紛笑稱「涵姐接梗速度根本反應天花板」、「又剛又颯直接打臉行銷號」、「姐姐真的 6G 衝浪，第一時間回應熱搜傳聞」，也讓這一幕成為巡演討論度最的焦點。事實上，張韶涵面對輿論壓力早已不是第一次。過去她與母親之間的家庭風波曾長時間佔據新聞版面，外界各種揣測與放大檢視，讓她一度被推上輿論浪尖。當時她選擇暫時淡出演藝圈，重新整理生活與心態，也讓不少歌迷心疼。多年後回到舞台，她曾多次提到，那段時間讓她學會面對流言、理解取捨，也更清楚什麼人與什麼事值得自己堅持。在演唱會中，「覓光」巡演依舊充滿回憶殺。從〈歐若拉〉、〈隱形的翅膀〉、〈有形的翅膀〉、〈親愛的，那不是愛情〉到〈潘朵拉〉、〈破繭〉等經典曲目輪番登場，熟悉旋律一響起便引發全場大合唱，現場變成大型KTV。對許多歌迷而言，這不只是一場演唱會，更像是一段陪伴成長的時光重播，也讓張韶涵在爭議聲中，用歌聲再次證明她始終站在舞台中央。1月19日的壽星不只有張韶涵，還有台灣歌手裘海正、台灣演員金剛、台灣歌手黃美珍、 日本歌手宇多田光、韓國演員黃寅燁、韓國女子偶像團體Hello Venus成員金慧林、中國演員張彬彬，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！