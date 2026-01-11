我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林妍霏（如圖）詆毀李多慧，影射她會抽菸、喝酒、罵髒話。（圖／STR Network YouTube）

四符號限動洩心境 未正面回應卻意味深長

▲李多慧沈默數日，疑似針對霸凌事件低調回應。（圖／翻攝自李多慧IG@le_dahye）

公眾人物發聲 質疑假幽默真霸凌

▲李多慧（左）好友、樂天桃猿應援團長3G（右）坦言十分心疼李多慧處境。（圖／翻攝自3G IG@m_r_g_g_g）

近期單口喜劇圈掀起一波輿論風暴，起因是薩泰爾娛樂釋出的演出片段中，脫口秀演員林妍霏在舞台上以韓籍啦啦隊成員李多慧與粉絲互動為素材進行模仿與揶揄，內容被解讀為影射其私下行為與公開形象落差過大，甚至還會抽煙，片段曝光後迅速在網路延燒，不少網友認為已超出幽默界線，演變為對特定對象的人身消遣。對此，李多慧沈默2日透過IG低調發聲，好友樂天桃猿應援團長3G也向《NOWNEWS今日新聞》坦言：「十分心疼她！」在林妍霏脫口秀風波延燒數日後，李多慧本人並未以長文或聲明回應，而是選擇在社群限時動態中分享近照，搭配歌曲BLACKPINK的歌曲〈Love to Hate Me〉，並留下3個問號與1個聳肩符號，簡短卻耐人尋味的貼文，被外界解讀為對整起事件的情緒投射，也顯示她選擇以克制方式面對輿論。儘管未直接表態立場，但這樣的回應仍讓粉絲感受到她的無奈與心境起伏。回顧該段演出內容，林妍霏以誇張語氣重現李多慧對粉絲道別的方式，隨後話鋒一轉，質疑「正常人不會這樣說話」，並進一步延伸為對方回到私下狀態後，可能出現抽菸、喝酒、情緒失控等行為，儘管現場觀眾反應熱烈，但影片在社群平台流傳後，卻引發大量反彈，許多網友直言這樣的段子已經不是對現象的觀察，而是對個人形象的貶抑。爭議持續擴大後，不少公眾人物也加入討論行列，直指該橋段涉及刻板印象與文化歧視，有聲音認為，外籍表演工作者在台發展本就承受語言與文化壓力，若再被拿來當作嘲諷素材，無異於放大不對等的權力結構。此外，有粉絲表示：「林妍霏在她的演出中將韓籍啦啦隊形容成進口啦啦隊，根本就是在貶低她。」隨著輿論持續發酵，李多慧所屬球團味全龍也正式發出聲明，強調任何形式的幽默都不應建立在貶低他人之上，並表態全力支持李多慧在台灣的努力與專業表現，球團指出，國籍、語言或文化差異不該成為被嘲笑的理由，也呼籲社會大眾共同維護尊重、多元的運動與表演環境。此外，李多慧的台灣好友、樂天桃猿應援團長3G也向記者坦言：「怎麼會發生這種事情，真的挺誇張的，十分心疼她！」當記者詢問是否會發文為李多慧發聲，3G表示：「我們都有傳訊息關心她，這是我關心她的方式！」