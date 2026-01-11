我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂主演的《尋秦記》經過多年後製終於上映，擺脫之前被稱是「都市傳說」的尷尬局面，而且香港票房被看好可再破紀錄。（圖／華映娛樂提供）

▲彼得葛瑞夫斯（中）扮演《虎膽妙算》的團隊領袖，從40歲演到60多歲，地位無可動搖。（圖／摘自IMDb）

▲《不可能的任務》電影系列從第一集起就被戲稱是湯姆克魯斯主演的「湯姆歷險記」，幾乎沒有原作影集的團隊合作模式。（圖／摘自IMDb）

港劇名作《尋秦記》電影版在觀眾期待多年下終於上映，香港票房迅速突破5000萬港幣大關，被看好有望突破1億元，堪稱近來話題焦點。其實經典夯劇跳上大銀幕，各國都有不少例子，湯姆克魯斯《不可能的任務》正是由影集《虎膽妙算》重新改編，然而他居然在第一集就讓小組成員死傷殆盡、團隊首領變成大反派，氣得原主角接到客串邀約直接賞他閉門羹。《不可能的任務》目前在各地觀眾眼中，已和湯姆克魯斯畫上等號，但這系列由曾經轟動全球的影集《虎膽妙算》衍生而來，《虎膽妙算》因為太受歡迎，還有不同年代的版本，小組領袖由彼得葛瑞夫斯飾演了20多年，在資深粉絲的心目中，他才是這個故事的代表。湯姆克魯斯拍攝電影版第一集，就大膽推翻原作的團隊合作模式，還讓前輩由正轉邪，彼得覺得根本是褻瀆原作，理都不想理。由於彼得葛瑞夫斯氣到拒絕在電影版亮相，湯姆克魯斯只好找了安潔莉娜裘莉的爸爸—奧斯卡影帝強沃特來扮演這個背叛團隊、害死大多數成員的黑化首領，還在結局時將他剷除，此後該系列就正是由阿湯扮演的伊森扛起領袖的重任。當年《不可能的任務》上映時的影評也多半沒有很叫好，大家都還在不滿湯姆克魯斯為了讓自己一枝獨秀、將團隊作戰變成「湯姆歷險記」的做法，直到電影系列後續活出自己的生命，外界再看首集才能拋開這些負面印象。但其他根據經典夯劇翻拍的電影版，就比較少有「惹怒原主角」這樣的情況，多數編導都知道，這類影片訴諸的是劇集粉絲的懷舊之情，絕對不要去破壞他們對原作的美好印象，忙著致敬昔日過往主角都來不及，不太可能去踩他們，湯姆克魯斯這種做法也真的難得一見。