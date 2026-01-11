我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apink推出新專輯回歸，找來前經紀人（左1）Cover新歌，重現名場面。（圖／翻攝自Apink IG@official.apink2011）

前經紀人Cover成焦點 2015年彩排幕後秘辛曝光

▲Apink前經紀人（左2紫衣）11年前在彩排舞台完美走位接替鄭恩地，成為名場面。（圖／翻攝自Threads）

戲劇情節巧合神還原 15年情誼成為最強賣點

▲《模範出租車3》中，李帝勳（如圖）也在劇中重現名場面。（圖／翻攝自韓網）

韓國人氣女團Apink近期話題不斷，日前才剛結束桃園跨年晚會的壓軸演出，旋即於5日推出第11張迷你專輯《RE:LOVE》宣告全面回歸。Apink特地找來前經紀人Cover新歌〈LOVE ME MORE〉，再度重現名場面2015年名場面，並且完美詮釋新歌舞步，讓主唱鄭恩地不禁留言表示：「哥你還在肖想我的位子！」Apink回歸消息曝光後，官方社群再度掀起熱烈討論，昨（10）日團體特別邀請2015年《Remember》活動時期的前經紀人，一同Cover新歌〈LOVE ME MORE〉舞蹈，影片一出立刻引發粉絲熱議，不少人驚呼「動作完全正確」，而主唱恩地更親自現身留言開玩笑表示：「哥還在肖想我的位子！」幽默互動讓回憶瞬間湧上心頭。這段趣事其實源於2015年的一段幕後往事，當年Apink準備宣傳活動時，鄭恩地因忙於戲劇拍攝行程，無法參與完整彩排，臨時由經紀人代為上陣協助走位，原本只是單純配合動線，沒想到該名經紀人不僅熟記站位，連整套舞蹈都背得滾瓜爛熟，整體完成度極高，唯一的差別只剩下舞台服裝，幾乎可直接登台演出，成為粉絲間流傳多年的經典軼事。有趣的是，這段現實故事也被網友聯想到近期戲劇橋段，在本週完結的韓劇《模範出租車》第3季中，男主角李帝勳為了協助遭詐騙集團控制的女團成員，臨時背上號碼牌、親自上陣幫忙彩排舞蹈，專業程度同樣令人驚豔，畫面曝光後，不少粉絲直呼情節與Apink過往經歷如出一轍，彷彿現實與戲劇交錯重疊。Apink本次新作以「回望與重釋」為概念主軸，回顧成軍15年來的心路歷程，並重新詮釋「愛」在不同人生階段所呈現的多元樣貌，所屬經紀公司With US娛樂也透露，專輯不只是懷舊，更是一封寫給現在與未來的情書，象徵Apink在歲月累積下的成熟與從容。從前經紀人跳舞的驚喜彩蛋，到戲劇名場面的巧妙呼應，Apink這次回歸不只帶來新作品，也再次證明她們能將回憶轉化為情感連結，成軍15年來團體始終維繫深厚默契，也讓人更期待Apink未來仍能持續創造新的名場面。