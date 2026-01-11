我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統賴清德（左）和中華職棒會長蔡其昌（右）分享《冠軍之路》的觀影心得。（圖／牽猴子提供）

由威剛科技與中華職棒共同出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）上映後持續發酵，上映短短 10 天票房即突破 3500 萬元，一舉躍升為台灣紀錄片影史票房第 5 名，同時也是近年票房成長速度最快的紀錄片之一。這部記錄台灣棒球榮耀的作品，不只在影迷圈引起討論，就連總統賴清德也親自到戲院觀賞，吸引各界關注。《冠軍之路》自上映以來票房表現亮眼，截至 10 日累積票房已達 3500 萬元，在台灣紀錄片影史中名列前茅。上映僅 10 天便衝進前五名，也被視為近年紀錄片市場罕見的現象級表現。不少觀眾表示，即便不是棒球迷，也被片中情感與故事吸引，讓這部作品成功跨出運動迷族群，擴大影響層面。日前中華職棒聯盟包場舉辦特映會，總統賴清德親自到場觀賞，並在觀影後表達高度肯定。他表示，《冠軍之路》不只是一部紀錄棒球奪冠的電影，更像是一部展現台灣精神的作品，形容全片「充滿感動、感激與不可思議」，也公開呼籲民眾不論是否熱愛棒球，都應走進戲院欣賞。總統也特別提及片中多位球員的人生故事，認為每一段歷程都令人動容。《冠軍之路》由導演龍男・以撒克・凡亞思執導，監製張永昌、黃瓀潢領軍製作，拍攝橫跨台灣、日本與美國，訪談近 70 位受訪者，累積超過 300 小時影像素材，完整記錄台灣棒球從低谷走向巔峰的過程。導演與監製也表示，這不只是一部電影，而是一代又一代棒球人努力累積的成果。目前《冠軍之路》仍在全台上映中，票房表現與觀眾口碑持續升溫。