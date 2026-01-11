我是廣告 請繼續往下閱讀

▲采源深夜曬出將護照丟進海底撈的照片，隨即刪除引發熱議。（圖／翻攝自采源IG@_chaechae_1）

玩笑還是真心話 粉絲：采源好像不想回家

▲金唱片在臺北大巨蛋舉行，LE SSERAFIM全員展現超整齊舞台。（圖／記者葉政勳攝）

宮脇咲良中文互動 氣氛直衝最高點

韓國超人氣女團LE SSERAFIM成員金采源在金唱片結束後，深夜在IG曬照掀起討論，她在個人IG限時動態中上傳一張將「韓國護照」伸向火鍋鍋底的畫面，背景疑似是在海底撈用餐現場，該限動上線不久後便火速刪除，仍被眼尖粉絲截圖瘋傳，讓不少粉絲笑說：「是不想回韓國了嗎？」消息一出引發熱議。由於護照象徵出入境、行程結束的關鍵物件，金采源將護照「丟向鍋底」的畫面，被不少粉絲解讀為告別台灣的不捨心情，有粉絲笑說「是不是捨不得離開台北」、「采源好像不想回家」，也有人認為只是團員私下的幽默惡搞，並非真的有特殊含意，不過「發完秒刪」的舉動反而讓話題持續升溫，成為LE SSERAFIM來台行程中最意外的插曲之一。今年迎來40週年的金唱片頒獎典禮首度移師台北舉行，10日晚間於台北大巨蛋盛大登場，LE SSERAFIM在典禮中段登台演出，帶來新歌〈SPAGHETTI〉與〈HOT〉，舞台規模與氣勢成為全場焦點，目測超過20名舞者以橘色系造型登場，整齊劃一的高強度舞步，搭配重拍節奏，讓原本的頒獎現場瞬間化身大型夜店。演出過程中，成員「小櫻花」宮脇咲良以中文向全場喊話「準備好了嗎」，立刻引爆觀眾歡呼聲，舞群與成員間的默契配合，加上連續不間斷的強烈節奏，讓大巨蛋內氣氛一路攀升至最高點，許多現場觀眾事後直呼：「根本不像頒獎典禮，是演唱會等級！」也讓LE SSERAFIM在《科切拉音樂節》翻車重整後，再度證明其舞台掌控力與現場感染力。隨著金唱片舞台落幕，LE SSERAFIM也結束此次台北行程，金采源那張短暫曝光的「護照火鍋照」反而成為粉絲之間津津樂道的回憶彩蛋，有人認為那是一種輕鬆告別的幽默方式，也有人將其視為她對台灣美食與氛圍的喜愛。無論真相為何，這張照片已成功為LE SSERAFIM的台北之行，留下另一種不按牌理出牌的可愛註解。