高雄市三民區大昌二路一處租屋處發生情侶1死1命危悲劇！一名25歲洪姓男子因多日未上工失聯，同事於9日晚間前往其租屋處查看，驚覺屋內飄散異味且無人應答。警消破門後發現洪男已明顯死亡，其17歲小女友則陷入昏迷，送醫後驗出體內有大量藥物反應，目前仍在加護病房搶救中。警方在現場發現疑似不明藥物，還有一張內容顯示兩人疑似想要「在一起」的字條，初步排除外力介入，詳細死因有待相驗結果確認。高雄市警局三民二分局於9日晚間21時28分接獲報案，報案人為洪姓死者的同事。據了解，洪男平時在建案工地擔任臨時工，近期因連續多日未到班且無法聯繫，同事擔心出事便前往住處查看，抵達後發現房門深鎖，敲門無人回應，且門縫飄散出不尋常的異味，直覺情況不妙，立即報警求助。警消獲報趕抵現場，破門入內後，驚見洪男與其同居的女友雙雙躺在床上。評估男子已明顯死亡，女子則仍有生命跡象，立即將她送往高雄長庚醫院搶救。而警方發現現場除了疑似不明藥物外，也發現一張字條，內容提及兩人想要「在一起」，是否為導致這場悲劇的主因，警方尚需進一步釐清。醫院方面指出，少女體內驗出高濃度的藥物反應，經急救後目前仍在病房觀察。警方表示，將持續調查兩人近期互動、生活狀況及不明藥物來源；至於男子死因，檢方已完成初步相驗，但因現場情況特殊，檢方決定將進行復驗，以更精準釐清死亡原因。