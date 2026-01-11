我是廣告 請繼續往下閱讀

NFL季後賽外卡戰(Wild Card)今（11）日點燃戰火，洛杉磯公羊在主場面對來勢洶洶的卡羅萊納黑豹，原本以為是場一面倒的比賽，卻演變成驚心動魄的逆轉秀。公羊隊靠著37歲的傳奇四分衛史塔福(Matthew Stafford)在比賽最後2分38秒帶領球隊推進71碼，並在終場前38秒傳出致勝達陣，終場公羊以34：31逆轉擊敗黑豹，驚險挺進國聯分區系列賽。比賽進入最後2分39秒，黑豹隊靠著西蒙斯(Isaiah Simmons)的關鍵封阻棄踢(Blocked Punt)，在公羊半場取得球權並轉化為達陣，以31：27反超比分，讓全場公羊球迷陷入死寂。然而，這正是史塔福最喜歡的舞台。他在最後一波進攻中展現了獲選年度全明星(All-Pro)的身手，7次傳球僅失手1次(還是隊友Davante Adams接球脫手)，最後一記19碼的傳球精準地找到了帕金森(Colby Parkinson)，完成逆轉達陣。「你在場上能看到他，擁有我看過最不可思議的冷靜特質，」接獲致勝球的帕金森賽後激動表示：「我知道他會傳一個『後肩球』，那球傳得太完美了，不可能再更準了。」史塔福全場42傳24中，繳出304碼、3次達陣與1次被抄截的成績。這場比賽也讓他超越了傳奇名將華納(Kurt Warner)，成為公羊隊史在季後賽傳球碼數與成功次數最多的四分衛。對於這種高壓場面，在聯盟打滾17年的史塔福顯得雲淡風輕：「我這輩子經歷過很多次這種時刻，我愛死這種感覺了。與其在場邊看，我更喜歡親自上場解決問題。」公羊隊二年級外接手納庫亞(Puka Nacua)本場表現同樣亮眼，10次接球推進111碼並貢獻2次達陣。當球隊落後4分且賽季瀕臨結束時，他坦言從未想過會輸：「從未懷疑過，因為9號(Stafford背號)跟我們在一起。」此役黑豹展現了強大韌性。年輕四分衛楊(Bryce Young)傳出264碼與2次總達陣；跑衛哈巴德(Chuba Hubbard)貢獻2次達陣；新秀接球員柯克(Jalen Coker)更繳出生涯新高的134碼與1次達陣。雖然在睽違8年的季後賽首戰飲恨，但總教練卡納萊斯(Dave Canales)認為球隊雖敗猶榮，但錯失機會的感覺確實「很痛」。公羊總教練麥克維(Sean McVay)賽後坦承球隊表現並非最佳，必須在下一輪改進；防守鋒線特納(Kobie Turner)則總結道：「季後賽沒有在看贏得漂不漂亮的，重點只有生存與晉級。」