台北車站又傳出隨機攻擊！兩名男大生昨（10日）下午於台北車站M7出口角落坐著玩手遊途中，一名45歲曹姓男子突然朝兩人靠近，失控對兩人罵髒話並出腳狠踹，男大生陳姓男子及楊姓男子驚覺有異急忙離開現場，並在站務人員協助下報警。另曹男向警方謊報台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆狀況，警方獲報到場後於中山地下街R1出口逮到曹男，詢後依違反社會秩序維護法、誣告罪嫌等移送偵辦。據了解，這起事件發生在昨（10日）下午5時20分許，一名22歲陳姓男子和21歲楊姓友人當時在台北車站捷運站M7出口旁廣場，坐在角落玩手遊。過程中，一名45歲曹姓男子不斷在兩人身邊徘徊，隨後竟朝著兩人罵髒話並出腳踹，兩人急忙離開現場並報警。警方獲報到場後，於中山地下街R1出口發現曹男，依違反社會秩序維護法施暴行於人裁罰。另警方於同時間接獲在台北地下街Y4出口有多人聚眾鬥毆狀況，員警到場後並未發現有鬥毆情形，另調閱監視器並詢問周邊民眾，確認無鬥毆情事。經調查後發現，報案人同為曹男，後續將依違反刑法誣告罪移送台北地檢署偵辦，詳細動機還有待進一步調查釐清。