▲2026寵物過年全攻略，拜年服飾、春聯、年菜在1月16日台北寵物用品展可以一次購足。（圖／上聯國際展覽公司）

▲寵物過年全攻略，「2026上聯台北寵物用品博覽會」將於1月16日在台北世貿限時開展，集結百家人氣品牌、萬款寵物商品，拜年服飾、春聯、年菜一次購足。（圖／上聯國際展覽公司提供）

2026年初最盛大的「2026上聯台北寵物用品博覽會」，將於1月16日至19日在台北世貿限時開展，這屆展覽以全新主題「毛俠外傳・再戰江湖」打造沉浸式江湖體驗，集結百家人氣品牌、萬款寵物商品，貓狗飼料買一送一，零食、保健品、服飾配件、清潔用品一次備齊，挑戰市場最低價。展期間更規劃「滿漢食膳閣」、「無塵淨身堂」、「早鳥江湖密令」、「英雄榜趣味拍」、「寵物溝通體驗」等多項限定活動，讓毛孩化身江湖特務、開心闖關，同時為新一年補充滿滿糧草與能量。迎接農曆新年，「HITICAT 吉豆貓」特別推出一系列應景寵物春聯，將年節祝福與毛孩日常巧妙結合。內容包含「馬上奔富」、「龍馬精神」等符合農曆馬年的吉祥祝賀語，也有多款以寵物生活為靈感的俏皮春聯，如「減肥夢想家」、「圓是種態度」、「正經耍廢」、「正在變閃亮」等，幽默又貼近飼主心聲。讓年節佈置不只喜氣，也多了一份屬於毛孩的趣味與陪伴感，成為過年送禮與居家裝飾的熱門選擇。農曆新年將近，寵物年菜也成為毛孩家庭的過年必備選項。多家人氣品牌同步推出年節限定寵物年菜禮盒，讓飼主能與毛孩一同圍爐迎新年。其中，「CoConilla」推出詢問度極高的「年菜全套六件組」，內含全雞湯、薑雞、金鴨小米糕、燉牛腱、紅龜粿與雙魚等六道象徵吉祥寓意的料理，主打台灣製作、冷凍配送，離乳犬貓皆可食用，展期更推出早鳥免運與加碼贈送零食的限定優惠，吸引不少飼主提前備齊毛孩年菜。另一品牌「汪事如意」寵物年菜禮盒登場，主打馬年限定設計與五星級規格，共推出多達 14 品的豐盛年菜內容，搭配可微波獨立包裝，方便飼主依需求分次享用。該系列連續多年熱銷破千套，展期推出早鳥優惠價、限量免運與十周年紀念造型碗贈品，成為展場中備受關注的年節重點商品之一。除了有應景的寵物春聯、年菜，當然也少不了過年新衣。「璞啾寵物Chupet」於寵物展推出多款高訂寵物過年服，為毛孩打造拜年必勝的喜氣造型。系列包含象徵好運與祝福的開運新年衣、喜氣洋洋的新年服款，以及結合傳統盤釦設計的蓬裙款式，讓毛孩穿上後瞬間成為親友間最吸睛的拜年焦點，貓狗適用，尺寸齊全。許多飼主也笑稱，讓毛孩穿上過年新衣拜年，不只紅包更容易到手，連「罐罐」都可能加碼，多一份年節儀式感，也多一份可愛的幸福回憶。展覽期間特別規劃「異世界兩棲爬蟲見面會」，集結多種珍奇特寵，包括青蛙、守宮、蜥蜴、蟒蛇、象龜等，讓觀眾近距離欣賞與互動，一次感受異世界生物的獨特魅力。只有1月18日限定活動，現場開放飼主攜帶家中兩棲爬蟲一同參與，與同好交流飼養經驗，透過與資深飼主的互動交流，可更深入認識兩棲爬蟲的迷人世界。年節氣氛濃厚的展覽現場，同步規劃多項精彩活動，讓飼主與毛孩能在逛展之餘盡情同樂。包括深受歡迎的「熊爸犬類行為訓練班」、寵物溝通師體驗活動「傾聽毛孩心聲」等互動內容，場場吸引大量飼主參與，反應熱烈。現場亦設有多個以公益為核心的認養專區，如小小鳥寶認養站、給浪浪一個家及中途兔寶找家，傳遞「領養代替購買」的友善理念。此外，展期間還推出多項趣味競賽與互動遊戲，包括金鏟手大賽、猛犬爭霸運動會、飼機而動筷子手等活動，現場笑聲不斷、氣氛熱絡。主辦單位表示，無論是互動體驗、拍照打卡區、品牌新品試吃，或充滿歡樂的趣味活動，都將成為飼主與毛孩在展場中不可錯過的精彩亮點。