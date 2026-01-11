我是廣告 請繼續往下閱讀

演員楊傑宇去年11月10日晚間5時30分，駕車行經基隆市孝二路與忠三路口時，因未注意到正於行人穿越道綠燈通行的84歲廖姓老婦，直接撞擊對方，導致其傷重身亡，近日死者家屬指控楊傑宇只願賠償12萬元，妻子吳侑函還將家屬社群帳號封鎖，對此，楊傑宇強調絕對沒有卸責，目前仍努力跟第三責任險談賠償問題。據了解，去年11月10日傍晚5時許，楊傑宇開車準備在忠三路、孝二路口左轉，不料卻因未注意路況，當場與綠燈行走在斑馬線上的80多歲婦人發生碰撞，雖警消趕抵時婦人仍有意識，但由於其頭部受傷，送往醫院搶救9天後仍宣告不治；經查，楊傑宇酒測值為0，警方已排除酒駕情形，全案依過失致死函送法辦。根據路口監視器畫面顯示，當時廖婦拿著雨傘走在斑馬線上，突然就遭到汽車撞擊，雖然汽車踩了煞車，不過為時已晚，婦人已經被撞擊飛到斑馬線外；警方獲報趕抵現場，對楊傑宇進行酒測，酒測值為0，已排除酒駕情形。警方對此說明，本案相關肇事原因、責任及司法相驗，均由基隆市警察局交通隊處理釐清中。死者家屬日前在社群平台公開怒轟，「兩個在靈堂上又哭又跪的，結果IG上卻封鎖我們，甚至表明只有 12 萬存款可賠償」。對此，楊傑宇昨（10）日證實此事故，楊傑宇回應表示，強制險已先賠償200萬，目前仍很努力跟第三責任險談賠償，同時也強調自己絕對沒有卸責，如果要找我一定都找的到。事發日恰好是颱風來臨的前一天，因此基隆市區降下大雨，雖然綠燈左轉上國道時儀表板時速不到10公里，但還是沒注意導致發生車禍，我們真的真的很對不起、也受到很大的教訓；吳侑函則表示，不會逃避，會承擔起應有的法律與道義責任。