總算等到天氣回暖，快喝CoCo都可、老賴茶棧「買一送一」，可不可熟成紅茶線上寄杯優惠88折；麻古茶坊「免費加料」；迷客夏鮮奶茶39元加價購優惠；萬波島嶼紅茶開賣米麻糬草莓歐蕾，買就送10元折價券。《NOWNEWS今日新聞》整理最新一月6家手搖飲料優惠供讀者一次掌握。
CoCo都可：買一送一喝莓好雙果茶、生椰職人拿鐵！
CoCo都可表示，一月開喝「買一送一」外送優惠！即日起至2026年2月4日，foodpanda大杯「莓好雙果茶、生椰職人拿鐵」買一送一喝起來。
指定品項「2杯99元」全新6款新年菜單曝光，包括：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，全部都可以任選自由搭配。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
老賴茶棧：青霧綠茶、玄米穀麥茶買一送一！
即日起至1月15日，老賴茶棧於Uber Eats外送平台上，點得到大杯「青霧綠茶、玄米穀麥茶買一送一」！指定飲品限時回饋喝起來。
可不可熟成紅茶：88折線上寄杯優惠！
可不可熟成紅茶表示，即日起至2026年2月28日，商城購買11杯線上寄杯優惠組最低88折：
大杯春梅冰茶11杯特價550元（原價605元）、
大杯麗春紅茶11杯特價330元（原價385元）、
大杯胭脂多多11杯特價583元（原價660元）。
提醒大家，優惠分為一般杯票券、環保杯票券，使用環保杯請購買環保杯寄杯票券；票券分為北部價格、中南部價格，購買時請確認使用地區；門市無販售寄杯票券，請至官方商城購買；特規店（百貨商場／休息站／車站／機場門市）恕不適用寄杯票券；線上寄杯票券有效限期90天，詳細兌換事宜請至商城票券頁面查詢。
麻古茶坊：「免費加料」紅萱粉粿
麻古茶坊小編大方分享，購買指定手搖飲料可享「免費加料紅萱粉粿」，包括鮮奶系列：紅茶拿鐵 / 鐵觀音拿鐵、濃醇系列：錫蘭奶茶 / 鐵觀音奶茶，咀嚼控快記下小確幸。
迷客夏：鮮奶茶39元加購！新年優惠抽iPhone17
迷客夏表示，新年優惠開喝，即日起至1月20日（二），門市現場購買2杯飲品，鮮奶茶M杯加購39元優惠！還可自費差額加料、升級大杯，最低享71折起、活動優惠可累計。活動飲品為：大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵。
即日起至2月3日（二）活動期間，至活動門市現場購買或迷客夏線上點餐平台「迷點」，單筆消費任購2杯飲品，並透過迷客夏LINE官方帳號或掃描門市活動立牌QR Code，完成發票登錄即可參加抽獎活動，周周抽Apple蘋果手機iPhone17系列、Airpods Pro 3、Apple Watch Series 11，活動共四週，每週各品項各抽出1名，共抽出12名幸運兒。
萬波島嶼紅茶：米麻糬草莓歐蕾開賣！送10元折價券
萬波島嶼紅茶表示，一月採收鮮甜莓果急速冷凍開喝「莓好時節 莓裡奶糬」新品，草莓鮮奶裡喝得到軟糯口感的「米麻糬草莓歐蕾」、鹹甜奶蓋搭配清爽草莓綠茶的「奶蓋草莓綠茶」、現打草莓與鮮奶「草莓歐蕾」。
即日起至1月18日，使用你訂平台下單萬波草莓系列，即可獲贈「10元折價券」！提醒大家，領券日至1月25日；每單筆消費含草莓系列可獲得一張；折價券可於下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張（不限品項）。
資料來源：CoCo都可、老賴茶棧、可不可熟成紅茶、麻古茶坊、迷客夏、萬波島嶼紅茶、你訂
麻古茶坊：「免費加料」紅萱粉粿
萬波島嶼紅茶：米麻糬草莓歐蕾開賣！送10元折價券
