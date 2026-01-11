我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥熊隊與綠灣包裝工這對世仇的對決，永遠不缺話題，今(11)日外卡戰(Wild Card)將被載入史冊。熊隊在狀元四分衛威廉斯(Caleb Williams)的帶領下，克服了半場落後18分的絕境，在第四節上演不可思議的絕地大反攻，最終以31：27逆轉擊敗包裝工，這也是熊隊睽違15年來首度在季後賽贏球。這場比賽前三節完全是包裝工的局。半場結束時熊隊以3：21大幅落後，打完三節也僅追至6：21。眼看比賽就要進入垃圾時間，熊隊的進攻引擎卻在總教練強森(Ben Johnson)的調度下突然覺醒。第四節熊隊打出一波25：6的瘋狂攻勢。比賽剩下最後1分43秒，威廉斯在壓力下展現大將之風，一記25碼的傳球精準找到了在左側邊線無人看管的摩爾(DJ Moore)，完成逆轉達陣，讓全場芝加哥球迷陷入瘋狂。比賽最後一波進攻，包裝工四分衛洛夫(Jordan Love)展現韌性，一路將球推進到熊隊半場。但在終場哨音響起前，包裝工在28碼線嘗試孤注一擲攻擊端區，卻遭到熊隊安全衛布里斯克(Jaquan Brisker)識破並將球拍掉，成功守住這場得來不易的勝利。賽後雙方總教練的互動也成為焦點，熊隊主帥強森與包裝工主帥拉弗勒(Matt LaFleur)在中場僅進行了極為短暫的握手，兩人一句話都沒說，雖然贏球，但雙方的世仇火藥味依舊濃厚。這是熊隊本季第7次在第四節上演逆轉秀，強森執教首年帶隊進季後賽便上演驚奇。身為國聯北區冠軍，熊隊挺過外卡戰後，下週末將繼續坐鎮主場，迎接分區系列賽的挑戰。