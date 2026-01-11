我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母法案惹議，對此同為衛環委員會藍委陳菁徽，過去不僅是婦產科醫師，也是生殖醫學中心實質的經營者，遭外界質疑是過去「壯世代」翻版涉嫌圖利，對此陳菁徽昨宣布將不參與代理孕母法案審查。陳昭姿今（11）日感嘆稱，完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度，而事實上，陳菁徽就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，「試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在『圖利』病人呢？」陳昭姿表示，日前的立法院衛環委員會，民進黨立委是如何對她進行個人甚至家庭的羞辱與攻擊，若不是有非常人的堅定忍辱的心志，如何持續坐在會議室內討論？陳昭姿提到，更不用說在毫無限制人數與時間的冗長程序發言時，陳菁徽被一再被攻擊推動代孕法案是圖利自己的莫須有罪名，完全忽視她身為醫師，為所見所遇的病人發聲的正當性。陳昭姿感嘆稱，自己完全能理解她會做出如此聲明時的痛心程度。事實上，就是從醫師角度，看到且說出病人的需求而已，「試問哪一位醫師在他們的專業裡，不是無時無刻在『圖利』病人呢？」陳昭姿強調，若按照民進黨口中的標準推動法案是圖利醫師自己，那麼民進黨立委王正旭推動癌防法修法、百億癌藥基金等，難道也是圖利自己嗎？批評民進黨不該如此雙標，為反對而反對、口不擇言。