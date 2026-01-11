我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公羊防守組遭黑豹接球員麥克米蘭（Tetairoa McMillan）與科克（Jalen Coker）重創，加上特勤組發生致命的棄踢被阻攻失誤，讓這場勝利蒙上一層隱憂。（圖／美聯社／達志影像）

沒人看好卡羅萊納黑豹能在本週末的外卡戰掀起什麼波瀾。畢竟，他們是NFL史上第7支以「勝少敗多」戰績闖入季後賽的球隊；而站在對面的洛杉磯公羊，則是被公認的聯盟最強球隊之一。不過這場外卡賽的過程卻讓所有洛杉磯球迷嚇出一身冷汗。雖然公羊最終驚險過關，但從防守組的崩盤、當家四分衛史塔福（Matthew Stafford）的傷勢，以及特勤組的低級失誤，都讓人不得不懷疑這支球隊真的準備好衝擊超級盃了嗎？公羊防守組在賽季尾聲的下滑是顯而易見的。從第1週到第9週，他們的每波進攻預期得分（EPA/play）高居聯盟第一；但在第10週至第18週，這項數據卻跌落至並列第13名。顯然，這些問題在季後賽並沒有神奇消失。雖然公羊的進攻火力足以與任何球隊抗衡，但對手現在已經找到了他們「角衛群」的死穴。黑豹隊的接球搭檔麥克米蘭（Tetairoa McMillan）與科克（Jalen Coker）聯手轟下了215碼，佔了全隊264碼接球總數的絕大部分。公羊防守協調員舒拉（Chris Shula）必須想辦法製造更穩定的施壓，否則如果繼續讓角衛群孤立無援，這種防守表現面對頂級強隊時絕對會被生吞活剝。讓人捏把冷汗的不只是防守。總教練麥克維（Sean McVay）的進攻體系此役也遭遇亂流。部分原因是戰術上的固執，面對黑豹隊強悍的角衛群，公羊過度依賴納庫亞（Puka Nacua）與亞當斯（Davante Adams）這對明星雙人組，兩人合計包辦了42次傳球目標中的31次，卻忽略了這季對進攻至關重要的近端鋒群。好消息是，麥克維在比賽末段做出了調整；但壞消息是，四分衛史塔福（Matthew Stafford）的健康狀況值得密切關注，這位老將在一次傳球隨揮動作中，傳球手狠狠打在防守球員的手臂上，隨後明顯感到不適。雖然史塔福（Matthew Stafford）展現了硬漢本色，在比賽最後一波進攻中克服疼痛，以一記19碼的精準傳球找到帕金森（Colby Parkinson）鎖定勝局，但在那之前的很長一段時間裡，他招牌的精準度明顯受到了影響。筆者不想在這裡過度苛責公羊隊，畢竟在這個階段，「贏球」就是硬道理。但特勤組的又一次災難級表現差點葬送了他們的賽季。第四節末段的被棄踢被封阻（Blocked Punt），直接送給黑豹隊極佳的進攻位置並導致被反超。公羊隊在例行賽前16週的特勤組EPA（效率期望）排名聯盟墊底，這也是導致前協調員布萊克本（Chase Blackburn）被解僱的主因。在防守組狀態下滑的此刻，洛杉磯絕對承受不起這種低級失誤。最後，我們必須給予卡羅萊納黑豹應有的尊重，他們差點就偷走了這場勝利，粉碎了外界對他們的看衰。楊恩（Bryce Young）在幾個關鍵時刻挺身而出，防守組也讓史塔福吃足苦頭。雖然這場失利令人遺憾，但能在季後賽將超級盃熱門逼入絕境，對於黑豹隊來說是一個極佳的休賽季起點，也為2026年球季的爆發奠定了基礎。特別值得一提的是落選秀科克（Jalen Coker）在這場比賽將12次目標轉化為9次接球、134碼以及一記關鍵超前達陣，這位二年級生用表現證明，他絕對有資格在下個賽季扛起球隊二號接球員的重任。