伊朗自上月起爆發大規模抗議，民眾不滿生活成本飆升，示威潮蔓延全國，導致局勢動盪，已上達到反哈米尼政權的抗議行動。伊朗安全部隊使用武力鎮壓，已造成多人傷亡，上千人被捕後下落不明。外媒披露這場示威在最近48小時可能已造成超過2千人身亡。
關注伊朗政治局勢、總部位於倫敦的媒體公司Volant Media旗下波斯語新聞頻道《伊朗國際》（Iran International）報導，引述消息人士說法稱，伊朗安全部隊正在全國範圍內對示威者使用致命武力。隨著大規模鎮壓在幾近完全的網路斷網中展開，初步估計已造成慘重傷亡。
報導提到，從德黑蘭南部的卡赫里扎克（Kahrizak）傳送給《伊朗國際》的影像顯示，現場有多具裝在屍袋中的遺體。根據附上影像的目擊者說法，現場可見數十具屍體，在附近另一處工業廠房內還擺放著更多遺體。
報導指出，先前從卡拉季（Karaj）的法爾迪斯（Fardis）以及德黑蘭東部的阿爾加迪爾醫院（Alghadir Hospital）傳給《伊朗國際》的影片也顯示了類似場景，民眾中彈倒地，顯示這場正在發生的集體屠殺並非侷限於少數城市。
伊朗政府自 1 月 8 日開始網路封鎖，使得獲取現場情況的全貌變得極其困難。然而，傳入消息的數量與一致性表明，當局正廣泛使用致命武器來驅散示威者。
報導稱，最保守的初步估計指出，在過去 48 小時內至少有 2,000 人喪生。伊朗北部城市拉什特（Rasht）的一名醫師告訴《伊朗國際》，僅僅一家醫院就收到了至少 70 具遺體。兩名前往卡赫里扎克尋找親人的目擊者則指出，他們在那裡看到了 400 多具屍體。
針對民眾發動攻擊的伊朗官方，並未公開任何傷亡數據；歐盟、澳洲與加拿大9日聯合譴責伊朗，呼籲立即停止使用武力。美國人權活動者通訊社則指出，這場示威已擴及全國180個城市，至少65人罹難、超過兩千多人被捕。時代雜誌則引述德黑蘭一名醫師指出，死亡人數至少超過217人。
伊朗局勢動盪，根據福斯新聞週六報導，包括漢莎航空、杜拜航空、土耳其航空、AJet航空、飛馬航空、卡達航空和奧地利航空在內的多家航空公司已暫停飛往伊朗的航班。
