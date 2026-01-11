我是廣告 請繼續往下閱讀

運價結束連3漲，週五（9日）公布的最新一期SCFI指數下跌8.93點、至1647.39點，跌幅0.53％，不過四大航線皆呈現上漲。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為1719美元，較前期上漲29美元，漲幅1.72%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3232美元，較前期上漲89美元，漲幅2.83%；美西線每FEU（40呎櫃）為2218美元，較前期上漲30美元、漲幅1.37%；美東線每FEU（40呎櫃）為3128美元，較前期上漲95美元，漲幅3.13%。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1981美元，下跌139美元，跌幅6.56%；南美線（桑托斯）每箱運價1208美元，下跌84美元，跌幅6.5%；東南亞線（新加坡）每箱運價524美元、較前期下跌24美元，跌幅4.38%。業內人士指出，指出，目前美國線船班實際裝載率約八成，市場運價多已回到元月1日漲價前的價格，元月15日的漲價計畫估計很難實現。業界龍頭地中海航運（MSC）公布的元月15日漲價辦法也未包括美國線，歐洲線則是規畫每大箱要漲到4000美元。物流業者認為，本週是新年假期後第一周上班，市場需求較緩慢很正常，價格並沒有大跌，只是平盤附近盤整，下週報價才能看出來市場需求。就目前市場觀察，1月上旬亞洲出口至美國及歐洲航線的運價仍面臨一定下修壓力，不過整體運價水準仍高於成本線，市場尚未出現明顯失序情況。