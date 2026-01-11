我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒華PO美照，被粉絲問長太漂亮的困擾，本人超兇解答引爆笑。（圖／舒華IG@yeh.shaa_）

韓國女團i-dle成員葉舒華常常透過社群與粉絲互動、回覆粉絲留言，直率個性深受大家喜愛。而9日，舒華在IG曬出多張穿著丹寧平口洋裝的美照，大露肩頸線條與大長腿，招牌雪白肌膚更是像在發光。有粉絲留言問舒華長太漂亮的困擾，沒想到她竟回：「一堆髒東西容易大驚小怪吧」，超直白回覆讓粉絲笑喊「好兇喔」。舒華在9日上傳多張美照，只見她綁著包包頭、留著罕見的瀏海造型、身穿丹寧平口短洋裝，露出肩頸線條與大長腿，原本就白皙的皮膚更是白到像在發光。有粉絲忍不住留言問：「長得太漂亮有什麼困擾嗎」，舒華竟然超直白回：「一堆髒東西容易大驚小怪吧」，直接讓大家笑翻，還有人開玩笑說：「好兇我喜歡」。而舒華這次的美照也引發高度討論，只見她似乎更瘦了，臉部下顎線跟肩頸線條都超明顯，雖然美貌依舊，但也讓許多粉絲擔心，「只剩水餃皮了啦～但還是好美」、「真的太瘦了～只剩餃子皮，高興就好，但還是健康第一」、「怎樣都好美，瘦身也要注意健康喔」、「要吃多一點啊，快跟紙片一樣薄了」。舒華出道以來就以精緻五官與白皙皮膚受到矚目，不管各種造型都能輕鬆消化。而去年底她還再度打進美國TC Candler的全球最美臉蛋，從前年的73名略微上升到71名，排名上還寫著「我是誰？」而這個名台詞其實也大有來頭。舒華去年在AAA高雄世運主場館一登場，就對全場拋出1句「我是誰？」的靈魂提問，沒想到5萬名觀眾秒回「葉舒華！」在場沒有一位觀眾不認識她，氣勢大到讓一票韓星當場愣住，該片段在網路瘋傳，累積至少600萬觀看，還直接飄到國外，成為這次美國TC Candler全球最美臉蛋為舒華下的註解。