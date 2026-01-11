我是廣告 請繼續往下閱讀

▲談到拍攝過程，亮哲笑說這場戲別以為只是躺在床上，其實一點都不輕鬆，不只情緒要一次拉到最滿，連表情、肢體反應都得精準到位。（圖／三立提供）

三立八點檔台劇《百味人生》劇情持續升溫，亮哲飾演的「江重生」情緒線全面失控，而最新一集更因病況惡化被送進療養院，綁在病床上接受電療的畫面曝光，讓不少觀眾直呼看得心驚膽跳。亮哲也分享拍攝這場高壓戲碼的幕後心情，直言這個角色是他至今演過「最孤獨、也最壓抑」的一次，拍完後也瞬間斷電。劇中，亮哲飾演的江重生為了奪取身分與地位不擇手段，情緒長期壓抑下終於全面潰堤。日前播出的劇情中，他因生病被送到療養院，綁在病床上接受痛苦的電療的劇情，亮哲乖乖躺在病床上被醫護人員五花大綁，開拍時就露出猙獰的面孔，配合被電療時的表情，他笑這場戲別以為躺在床上，其實拍起並不比其他劇情輕鬆。這也成為近期《百味人生》最具衝擊力的一幕。談到拍攝過程，亮哲笑說，這場戲別以為只是躺在床上，其實一點都不輕鬆，不只情緒要一次拉到最滿，連表情、肢體反應都得精準到位。他形容自己拍攝時彷彿啟動「Turbo 模式」，把大腦的 CPU 和記憶體全開，才能撐住大量台詞與複雜心理層次。不過這樣的高強度投入也有後遺症，常常一下戲就像「瞬間斷電」，整個人安靜放空好一陣子。亮哲也坦言，《百味人生》的江重生和過往演過的反派很不一樣，這是一個因人生際遇與病況選擇封閉自己的人物。劇中特別設計的「壓力房」，對江重生而言並非暴力宣洩，而是一個能暫時躲藏、與自己對話的小密室。也因此，不少觀眾在追劇後形容這個角色「很可憐」、「像生病的人」，反而較少直接貼上壞人標籤。亮哲笑說，能讓觀眾同時感到不安又心疼，正是這個角色最困難、也最迷人的地方。