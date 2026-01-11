我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市和平區今（11）日發生一起嚴重車禍意外，中午12時01分，73歲男騎士疑自撞橋護欄後跌落3丈深的高橋下，OHCA送醫急救中，不幸仍重傷不治，肇事原因由警方調查中。消防單位接獲通報指出，和平區東崎路二段穿龍橋附近有一輛機車倒臥橋旁，疑似騎士墜落高度約8公尺、接近三層樓高，消防局立即派遣雙崎及東勢分隊共5輛消防車、9名人員前往救援，並同步通報市警局到場協助。消防人員下到橋下進行初步檢傷，發現傷患為一名約73歲男性，已無呼吸心跳，左側額頭還有一處撕裂傷，救護人員將駕駛人吊掛至路面，楊男無意識，送東勢農民醫院急救中。警方呼籲民眾，山區道路多彎道，應減速慢行，並注意車前狀況，隨時準備煞停，確保行車安全。