我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李男於肇事後將含有第二級毒品依托咪酯殘渣的菸彈丟棄，經唾液快篩後呈毒品陽性反應。（圖／翻攝畫面）

又是毒駕！新北市三重區環河北路三段與三信路口昨（10日）17時24分許發生一起嚴重車禍，一名48歲的林姓男子因故將小客車臨停在路邊時，遭到一名毒駕的25歲李姓男子高速衝撞，整輛車連人帶車被撞翻；至於李男駕駛的休旅車則直接起火，現場怵目驚心。李男於肇事後，心虛將含有依托咪酯殘渣的菸彈丟棄，仍被眼尖的員警抓包。全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌將李男移送新北地檢署偵辦，並建請建請檢察官聲請羈押。據了解，這名25歲李姓男子駕駛休旅車行駛至新北市三重區環河北路三段與三信路口時，因吸食毒品導致精神恍惚，車輛高速追撞48歲林姓男子臨停於環河北路三段往蘆洲方向的小客車。由於撞擊力道相當大，小客車往堤防方向撞到護欄後失控翻車，另休旅車的引擎蓋則直接起火。雙方車輛嚴重變形，休旅車的車前頭更是直接被燒毀。警方獲報到場後，發現林男受有全身擦挫傷，另李男則有手臂輕微擦傷，所幸均無生命危險，送往醫院治療。而在事發當下，李男將含有第二級毒品依托咪酯殘渣的菸彈丟棄，試圖規避警方查緝。不過，眼尖的員警發現李男形跡可疑，對其施作唾液快篩，呈毒品陽性反應，立即依法逮捕，並製單扣車實施人車分離，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。