政府多次提醒，禁止攜帶豬肉產品入境，一經查獲即裁罰20萬元罰鍰，然而去年9月底，一名林姓婦人透過小三通，帶了一盒豬肉乾回台，被抓包後遭裁罰20萬元，林女卻賴皮不繳，花蓮分署收案後，立即查封林女名下所有不動產以保全執行，林女得知後嚇得立即將20萬元罰鍰繳清。據了解，該名林女設籍在金門，經常透過小三通往返金門、廈門，2025年9月30日時，她從金門水頭碼頭返台時，遭海關及檢疫人員查獲，行李內藏有一包90公克重的中國製豬肉乾，且因未依規定申報，農業部動植物防疫檢疫署高雄分署當場依法裁罰20萬元。未料林女疑似想賴帳，遲遲不肯繳納罰金，案件在同年12月11日由高雄分署移送至花蓮分署執行，花蓮分署立即採取動作，清查林女財產，並於15日查封林女名下位於台東市的不動產。事後林女得知不動產已遭查封，嚇得立即打電話去花蓮分署了解情況，經書記官詳細說明案情並勸諭繳納，林姓女子立即一週內匯款20萬元將罰單一次繳清，順利結案。花蓮分署表示，自去年10月22日台灣發生首次非洲豬瘟案例以來，經過15天全國高強度的緊急防疫措施，好不容易清零恢復運作，危機時刻國人應深切感受爆發豬瘟的嚴重性，以及防疫工作一刻都無法鬆懈的重要性，而全面提升國人防檢疫意識也是防疫的重要一環，分署將持續優先、強力執行非洲豬瘟案件，提醒民眾勿以身試法，共同守護台灣豬，攜手重返非疫區。