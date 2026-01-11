我是廣告 請繼續往下閱讀

2026 年1月1日起，《蔣中正日記》著作財產權屆滿，國史館將相關數位化史料全面上架，也讓民眾一窺蔣中正被國民政府神化的面貌背後真正的樣貌。可看到蔣介石除了自述罹患淋病之外，對於「色色」始終無法自拔，還曾在日記中記述自己前往香港後嫖妓的黑歷史，對於控制不了色慾，還不禁自嘆「一生無上進之日」。從國史館檔案資料文物查詢系統中搜索《蔣中正日記抄本》民國08年03月09日，由內容中可看到，蔣中正前一晚搭船前往香港，當天早上船隻抵達香港港口，一早蔣中正約七點起床，再度在床上靜坐，時間約29分鐘，船隻在早上8點到達香港港口，由於霧氣太重無法停靠，直到中午12時終於靠岸。蔣中正當天寄住香港大東旅社，沒想到，一到香港就又開始「想色色」，自述「見色心淫，狂態復萌，不能制壓矣」。下午看完曾國藩著作後，到了晚上「嫖戲，事後又愁病不堪，8時後睡」。蔣中正在日記中時常在晚上反思自己當天的心境，自承「逐色、客氣、妄想、淫汙」等諸過未改，感嘆自己無法抑制慾望窒，「是誠一生無上進之日矣」。蔣中正還回憶，自己在福建時並未起色心，未料一到香港見美色心也跟著搖動，自詡砥礪德行就必須待在繁華之地。但事實上，蔣中正前一日才在日記中寫道，「今日色念、患得、機心、疑慮、諸過未改」，而香港對蔣中正來說也是個色色大考驗，曾在前往香港前期許自己能經過考驗，但總是事與願違。