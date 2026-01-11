我是廣告 請繼續往下閱讀

保全搶相機畫面瘋傳 疑似轉移記憶卡再掀爭議

韓網質疑執法是否過當 遵守規定與處理方式成兩派

在台灣舉行的金唱片頒獎典禮昨（10）日意外捲入執法爭議，韓國論壇theqoo今日出現一篇以《像抓罪犯一樣壓制大砲攝影而引發爭議的金唱片》為題的討論文，迅速在韓網擴散，文章指出典禮於臺北大巨蛋舉辦期間，現場保全與觀眾之間爆發肢體拉扯，粉絲因偷渡相機被抓爆，在場館內跟保全大玩諜對諜，相關畫面在社群平台流傳後，引發外界質疑現場管控是否失當。事件起因為一段由台灣觀眾拍下的影片，畫面中可見一名保全人員在觀眾席間，強行拉扯並奪走一名觀眾手中的長焦單眼相機，隨後轉身走向走道，並要求該名觀眾一同離場。影片曝光後迅速在Threads等平台流傳，不少人直呼場面緊張，甚至形容宛如「諜對諜」行動。部分網友指出，該名觀眾疑似試圖避免器材遭沒收，過程中緊抱相機不放，才導致衝突升高。隨著更完整版本影片被挖出，事件再添變數，有目擊者表示該名觀眾在相機被奪走後，疑似趁隙將記憶卡交給同行友人，試圖保留拍攝內容，讓原本單純的「違規拍攝」行為，升高成對抗保全的情況，也因此有人認為保全會採取較為強硬的手段，與現場秩序維護壓力有關，但是否有必要上升到肢體壓制，仍成為爭論核心。影片傳到theqoo後韓國網友反應激烈，不少人直言處理方式「太誇張」，有留言指出即便觀眾違反活動拍攝規定，也不應以對待重罪犯的方式強行拉扯：「警察在沒有法律依據下都不能這樣做，更何況只是活動保全！」也有人質疑主辦單位與現場保全是否過度擴權，認為拍攝違規本質上屬於活動規範或民事層級問題，最嚴重僅是請離現場，而非直接動用肢體強制。不過，討論中也出現不同聲音，部分網友認為大砲攝影長期造成視線遮擋、影像外流，甚至影響主辦單位商業權益，不少人直言：「明文禁止還硬拍，被抓只是剛好！」但即便支持取締的一方，也有人指出是否違規與如何處理應分開看待，認為整起事件真正引發不滿的關鍵，在於保全執行過程過於激烈。