1月20日迎來40歲生日的卓文宣，15歲就出道的她曾經害怕人群，現在則學會慢下來，享受和自己獨處。

卓文宣的音樂作品，〈不要不要〉、〈幸福氧氣〉、〈愛的城堡〉等歌曲至今仍是KTV常被點的經典。





今天20日是卓文宣迎來40歲生日的子。15歲就出道，一路從甜美歌手唱到成為戲劇演員，看似順風順水的卓文宣，其實也曾走過一段出門連外套都不敢脫的低潮期。如今站面臨40歲這個年紀，她不再像過去拼了命的工作，而是選擇照顧好自己的生活，更重視與家人和自己獨處的時間。卓文宣踏進演藝圈的時間，比很多人想像得都早。15歲那年，她就已經站上舞台，用歌聲被看見，她當時參加歌唱比賽選唱的正是李玟的〈Sunny Day〉。她曾笑說，那次其實緊張到一度走音，卻意外因此被第一位經紀人注意、正式踏入演藝圈，也讓她一路走上歌手之路。回想這段緣分，卓文宣曾在訪問中提可能是CoCo姐的歌給的福氣，更直言自己對李玟一直有滿滿的回憶與崇拜。之後她陸續推出多首作品，清亮不做作的聲線，加上甜美卻不膩的風格，也成為不少人學生時期反覆播放的共同記憶。外表看起來溫柔親切、能在台上大方飆戲的卓文宣，其實也經歷過相當封閉低潮的時期。她曾透露，有一段時間對人群感到恐懼，整整一年幾乎天天穿著外套，彷彿那是唯一能讓自己安心的方式。那段日子，她選擇慢慢調整、不勉強社交，也開始學習正視自己的情緒狀態。近年卓文宣仍持續在戲劇作品中亮相，嘗試不同類型的角色，不再侷限於過往的甜美形象。她也分享，現在比起熱鬧與曝光，更珍惜能和自己相處的時間，讓生活回到舒服的節奏。回顧她的音樂作品，〈不要不要〉、〈幸福氧氣〉、〈愛的城堡〉等歌曲至今仍是KTV常被點的經典，旋律一響就能把人拉回那段青春時光。40歲的卓文宣，不用刻意刷存在感，卻依然有人記得她。1月20日的壽星不只有卓文宣，還有英國樂隊接招合唱團成員蓋瑞巴洛 、香港演員滕麗名、香港藝人袁彩雲、韓國女歌手金昭希、台灣主持人Janet、韓國女演員李浩貞，粉絲們一同祝福他們生日快樂吧！