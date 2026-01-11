我是廣告 請繼續往下閱讀

115年總預算迄今尚未付委審查，朝野僵持不下，不過因擔心TPASS等攸關民生預算被卡關，傳出藍白黨團將依《預算法》第54條，擬於院會提案讓部份具有急迫性的新興性計畫優先審議，引發政壇高度關注。對此，民進黨立委陳培瑜怒轟，在野黨不審總預算，預計放行少數預算，「這是話術，也是在欺騙國人」。陳培瑜舉出幾個生活上的例子給大家參考，就像車子壞了，說「我有修輪胎喔」，但引擎跟煞車還是不願意花錢修，結果車子當然沒辦法不能上路；就像一個家只付房租或是房貸，卻不付水電、不付瓦斯、不付小孩學費，就只挑幾筆「好看的」先付，其他全拖著，家一樣會亂。陳培瑜續指，就像急診病人需要完整治療，醫生就只讓他量血壓，卻不做抽血檢查、也不開藥，然後說「我已經先處理囉！」；就像消防推動，說要顧安全，卻只能買水帶、不能買防護衣跟通訊設備，看起來有做事，實際上救不了人，會害到需要救援的人。「總預算是整套系統，不是挑幾項先放行就能自稱負責。」陳培瑜強調，要監督，她支持逐項審、逐條講清楚；但不要用「放行少數」包裝「整本卡死」。做半套不是監督，是逼得全民一起買單，讓全台灣人陪在野黨犧牲！就像家庭不能只付房租不付水電；國家也不能只放行幾項就讓整體停擺。最後，她也呼籲：「拜託，別拿人民生活當籌碼。」