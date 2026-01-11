我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原主人一聽到貓咪哭泣消息，立馬火速趕來將貓咪接回去，事後還有人原主人手上看到類似醫院手環物品，猜測可能是身體生病，無法繼續照顧貓咪，只好忍痛將貓咪送走（圖／翻攝微博＠半程KeMeng）

▲貓咪後來如願和原主人重逢，網友們也期盼彼此不要再分離了。（圖／翻攝微博＠半程KeMeng）

貓咪也是有感情的！近日中國出現一則貓咪被賣掉卻偷哭的故事，一隻乳牛貓被原主人賣到新家，但貓咪一到了新家卻忍不住躲了起來，甚至在角落偷哭被新飼主直擊。怎料，原主人一聽到貓咪哭了，馬上趕來將貓咪接手，也被網友發現手上戴著醫院手環，疑似因為生病無法照料貓咪才將貓咪送走，好在兩人最終又重逢，也讓眾人大喊「貓是有靈性的！」中國網友「半程KeMeng」日前微博分享一起故事，表示中國有一名林姓女子買到一隻貓咪，但一到新家後卻突然躲了起來，一查才發現貓咪竟然躲在角落哭泣，眼角還能親處看到眼淚，讓她嚇得緊急聯繫原飼主。原主人一聽到貓咪哭泣消息，立馬火速趕來將貓咪接回去，事後還有人原主人手上看到類似醫院手環物品，猜測可能是身體生病，無法繼續照顧貓咪，只好忍痛將貓咪送走，讓網友們無奈直呼「養得這麼肥，原主人怎麼可能不愛牠，看見醫院手環，希望原主人早日康復吧」、「貓不笨，一定是主人很愛牠，牠也很愛主人」。留言中也有許多飼主分享貓咪有靈性的表現，「我家貓有次家裡有事沒人照顧，送寄養的時候它就不吃不喝，心疼死了，回來第一件事就是接牠」、「我家也收養了一隻被棄養的貓，幾乎不吃也不喝，打算餓死自己」。