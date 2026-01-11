來自台中的大茗本位製茶堂今（11）日因食安危機鬧上新聞版面，然而獨創「酪梨奶蓋」大受歡迎的大茗，2024就掀起一波話題且迅速在各地展店；去年11月還因AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳朝聖，同款台味「冬瓜玉露青一分糖微冰」再爆紅一波，真實口感曝光。《NOWNEWS今日新聞》整理蘋果玉露青、烤糖蕎麥凍奶青等Top5人氣菜單一次推薦。
大茗手搖飲紅什麼？獨創「酪梨奶蓋」聲名大噪
1994年，一位專精於台灣茶葉種植的茶農，於台中創立「大茗本位製茶堂」茶飲專賣店，背後為京璽春韻股份有限公司，創辦人自家種台灣茶，繼承並發揚台灣的製茶文化。
最大的特色是主打選用在地台灣茶獨特調製，結合水果、奶蓋與小農鮮奶，創造多層次風味；店裝設計呈現舊工業時代的風格搭配裝飾藝術，復刻出具有溫度與工藝情懷的品牌形象。
2024年以獨創的「酪梨奶蓋」低調圈粉，成為不少人推薦的手搖飲料新歡，也迅速在各地展店，北部在台北車站、內湖、公館等處也都喝得到。
黃仁勳同款！台味神飲「冬瓜玉露青一分糖微冰」爆紅
有「台北美食地圖」之稱的AI教父輝達NVIDIA執行長黃仁勳，去年11月來台，被目擊親自朝聖大茗本位製茶堂位於台北伊通街的門市，獲他青睞的同款神級飲品，店員揭秘是「冬瓜玉露青一分糖微冰」，隨即引發手搖飲料控跟喝同款，堪稱是最新帶貨美食。
《NOWNEWS今日新聞》記者今也實際購買一杯「冬瓜玉露青」來嚐鮮，店員還貼心詢問：「只想要有冬瓜風味、還是要另加一分糖？」記者選擇前者，喝起來清爽茶香中散發甜香冬瓜風味，推薦平時喝無糖茶飲的人可以不用再另加一分糖；如果追求與AI教父同款，則可選擇「冬瓜玉露青一分糖微冰」，溫潤冬瓜味會更明顯、但當然也會再偏甜一些。
大茗Top5手搖飲料菜單一次推薦！
一、酪梨奶蓋紅玉：結合酪梨與小農鮮奶獨創打造的酪梨奶蓋，號稱不敢吃酪梨也會愛上，獨特風味喝得到滑順奶香，首推搭配紅玉；另外還有綠茶、烏龍茶及冬瓜露可選。
二、烤糖蕎麥凍奶青：融合茶香與烤糖的甜味，加上蕎麥凍的Q彈口感，層次豐富；讓許多咀嚼控都淪陷。
三、蘋果玉露青：大茗招牌的玉露青茶是特別選以午時摘取冬片茶菁，新鮮茶味清淡而持久；再加入新鮮現打蘋果，清爽喝得到蘋果香氣及甜味；值得一提的是，這款手搖還特別使用照到太陽會長出蘋果樹的特殊紙杯身，美照轟動網路。
四、熟成蕎麥奶茶：帶有特殊烘焙香氣的蕎麥茶，搭配鮮奶，是經典的茶奶飲品。
五、珈琲粉粿蕎麥奶：在蕎麥奶茶中加入咖啡粉粿，增加咀嚼口感與風味。
資料來源：大茗本位製茶堂
