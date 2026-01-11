我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台啤永豐雲豹職業籃球隊於今（9）日迎來2026年首場新主場賽事，對壘強敵新北國王。（圖／記者陳昱慈攝）

台啤永豐雲豹9日在新主場中壢國民運動中心迎來2026年首戰，雖然最終以110：87大勝新北國王，但賽後焦點全被場館硬體缺失掩蓋。面對國王隊教頭洪志善重砲轟擊「設施不符職業水準」、爆料洋將怒噴「Bullsh*t」，雲豹營運長顏行書今（11）日賽前公開致歉，坦言桃園巨蛋整修是「勢在必行」，為了把球迷留在桃園，已經花了比在巨蛋更高的成本，目前正處於過渡期的陣痛。針對外界質疑職業賽事移師運動中心，顏行書表示，原主場桃園巨蛋由於設施過於老舊，整修工程包括觀眾席、廁所、地坪及綠化等勢在必行。他坦言：「整修並非我們能控制何時開始，但為了球迷長遠的觀賽體驗，我們必須這麼做。」他也特別提到，目前的「巨蛋計畫」預計在2029年實現，在這段過渡期間，球團找過多個地點，最終評估中壢國民運動中心雖規模較小，但二樓看台能較好地還原主場視覺氛圍，才做出此決定，「我們甚至花了比在巨蛋更高的成本，就是為了把球迷留在桃園。」對於洪志善爆料球員必須與觀眾排隊共用廁所，甚至連休息室都要上下樓奔波，顏行書無奈表示，由於運動中心是公共設施，必須優先保障市民的使用權。「如果我們把廁所封起來只給球員用，正在上瑜伽或課程的市民會無法接受。」顏行書強調，球團已盡力協調動線，「我們特別安排客隊離廁所的位置比主隊還近，我們自己去廁所的距離反而更遠。」他表示私下會再與各隊管理層溝通，希望大家能多多包涵這段「暫時性」的不得已。針對洪志善質疑客隊無法提前適應場地，顏行書坦言，礙於場館白天有市民課程，球隊必須等課程結束後才能進入。「其實我們自己組隊也沒辦法在那邊練球，兩隊前一日都沒能進入比賽館。」他承諾，未來若賽程安排有連續兩場賽事，租借時間較長時，一定會盡力與館方協調，提供客隊練習時段。他也向所有受影響的球員與球團致歉，強調等到球隊回到桃園巨蛋，環境將會煥然一新。